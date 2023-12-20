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聚焦关键产业标准化与技术攻关

中国标准化研究院与电子科技大学签署战略合作协议

2023年12月20日10:54 | 来源：人民网
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人民网北京12月20日电 为贯彻落实中央经济工作会议“推动高水平科技自立自强”“以科技创新引领现代化产业体系建设”等重要部署，提升产业链供应链韧性和安全水平，12月15日，中国标准化研究院与电子科技大学在北京签订战略合作协议，加强集成电路产业标准化研究与技术攻关，提升国家电子信息产业自主可控能力。

中国标准化研究院隶属于国家市场监督管理总局，是开展基础性、通用性、综合性标准化科研和服务的社会公益类科研机构，也是我国唯一的国家级综合标准化研究机构。电子科技大学是国家首批“211工程”“985工程”“双一流”重点建设的研究型大学，被誉为国内电子信息领域高新技术的源头之一、创新人才的基地。

据介绍，本次战略合作将充分发挥中国标准化研究院在标准化领域的技术能力和资源优势，以及电子科技大学在电子信息领域的研究优势，共同开展关键技术联合攻关及标准研制、创新平台与智库建设等工作，携手共建电子信息领域全球标准数据中心、机器可读标准联合实验室等高水平科研平台，为国家重大战略、重点工程、产业链供应链韧性和安全水平提升提供科技和标准支撑。

市场监管总局总工程师、中国标准化研究院党委书记黄国梁和电子科技大学党委书记王亚非出席签约仪式并致辞。中国标准化研究院副院长蒋家东和电子科技大学副校长徐红兵代表双方签约，中国标准化研究院院长罗方平，电子科技大学党委副书记、纪委书记彭岚等领导见证签约。

中国标准化研究院表示，未来将继续聚焦国家重点产业领域，发挥标准在引领产业高质量发展中的作用，进一步深化与知名科研院所及学术机构的合作，为质量强国和制造强国建设提供坚实支撑，更好地服务经济社会高质量发展。

(责编：申佳平、高雷)
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