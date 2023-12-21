邮储银行：全力保障甘肃地震灾区金融服务
2023年12月21日14:12 | 来源：中国新闻网
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原标题：邮储银行全力保障甘肃地震灾区金融服务
12月18日，甘肃省临夏州积石山县发生6.2级地震。地震发生后，邮储银行总行第一时间了解相关情况，就灾后应急处置工作进行协调安排，要求甘肃省分行保障员工生命安全、确保金融服务畅通、关爱受灾员工家庭、做好余震防范工作。
邮储银行甘肃省分行迅速行动，全面启动应急预案，成立抗震救灾工作专班，组织做好受灾情况摸排和金融服务保障工作。第一时间了解人员伤亡及受灾情况，紧急召开灾情处置调度会，部署应对处置工作，准确统计全省受灾情况；开通金融服务绿色通道，通过“线上+线下”方式保障金融服务畅通；做好全员警示，做好应急准备；组织相关部门全力发挥好支撑保障作用，确保突发情况时金融服务运行不停摆。
为保障群众金融服务，邮储银行临夏州分行一是安排专人在积石山县支行值守，开辟绿色通道，确保县域网点6台自助机具运行正常，并做好客户的沟通解释工作；二是立即开设现金存取绿色通道，为民众办理各种急需的金融服务；三是在全辖网点开设抗震救灾服务窗口，为灾区群众提供紧急挂失、密码重置、现金支取等便民金融服务，保障灾区基础金融服务不间断；四是迅速成立工作专班，及时对接当地受灾客户，针对受灾情影响暂时经营困难的客户，提供贷款展期、无还本续贷等服务，坚持“急事急办、特事特办”原则，建立快速响应和绿色通道机制，线下组织普惠金融服务队，及时对接辖内客户灾后金融需求，线上运用手机银行、微信银行等渠道，及时提供金融服务。同时，根据当地政府统一部署，在条件允许情况下，邮储银行将及时恢复灾区网点营业，为受灾群众提供金融服务。
下一步，邮储银行将继续关注甘肃地震灾区情况，着力满足灾区金融服务需求，积极做好灾后重建金融支持工作，全力帮助受影响的客户企业恢复正常生产生活，践行国有大行责任担当。
(责编：曹淼、杨迪)
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