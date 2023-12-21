人民网北京12月21日电 （记者赵竹青）12月19日，传播内容认知全国重点实验室和中国电子技术标准化研究院联合举办的智能芯片应用场景及选型需求技术交流会暨“智越计划”首次全体会议，在人民日报社新媒体大厦成功举办。来自政府、科研机构与产业界的80余家单位近两百位代表参加会议。

当前，智能芯片已经成为大国科技博弈的核心领域，打造可用好用的智能芯片已成为人工智能产业发展的重中之重。随着我国在芯片领域的持续研发和资源投入，涌现出大量满足各应用场景需求的智能芯片产品，呈现百花齐放的态势，同时也给应用单位智能芯片选型工作带来了挑战。本次交流会旨在让应用单位能够更深入及时地了解符合自己需求的产品，解决智能芯片选型难的问题，为产业发展提供引导，共同建立协同创新发展的良性产业生态。

传播内容认知全国重点实验室主任叶蓁蓁，中国电子技术标准化研究院副院长陈大纪，北京市西城区委常委、宣传部部长桑硼飞，中国建设银行北京市分行党委书记、行长林朝晖出席活动并致辞。

之江实验室研究员博士生导师曾令仿、曙光智算副总裁明立波、浪潮信息首席AI架构师张云龙、世纪互联集团高级副总裁吴健、中国科学院计算机网络信息中心人工智能部副主任王珏、北京北龙超级云计算有限责任公司首席技术官甄亚楠、中国电子云研发副总裁刘年超，以及中国地震局地球物理所的专家等十余位来自不同行业应用场景的智能算力需求单位代表，详细阐述了目前行业的发展状况和对智能芯片的实际使用需求，从多维度创新视角进行解析，与智能芯片企业深入研讨。

会上，传播内容认知全国重点实验室专职副主任李君宣布智能芯片选型推荐活动正式启动。“智越计划”相关团队将对国内各智能芯片企业及产品进行详细调研和评测，涵盖内容科技、大模型、金融、医疗、智能驾驶、云计算、智能工业、智慧城市等多个主流AI应用领域。首先，实验室将基于与电子标准院、燧原科技、腾讯云、中国电子云、沐曦等“智越计划”成员单位共同制定的《面向生成式人工智能应用的训练/推理用人工智能芯片技术规范》对大模型领域进行智能芯片标准化评测工作。传播内容认知全国重点实验室科技发展部主任杨松发布了“智越计划”相关成果《智能芯片标准化评测体系及算力应用白皮书》。

传播内容认知全国重点实验室由人民日报社主管、依托人民网建设。“智越计划”取自“雄关漫道真如铁，而今迈步从头越”，由实验室联合中国电子技术标准化研究院共同发起。目前，已有70余家产学研用单位参与“智越计划”，包括知名科技企业、研究机构以及创新团队等，期望能共同破解行业发展难题，推动智能芯片技术的发展和应用。

(责编：赵竹青、高雷)

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