人民网宜兴12月21日电 （记者王震）12月19日，由中国工业经济联合会、宜兴市人民政府主办的“补短板、锻长板 加快建设现代化产业体系——2023中国（宜兴）新能源产业科技提升服务行动”在江苏宜兴召开。

活动邀请院士专家、新能源产业优质企业分享新能源相关产业最新发展趋势，深入探讨新能源细分产业集群创新发展路径，作为新能源产业链生态建设高端交流平台和细分产业创新资源整合平台，促进江苏及宜兴新能源产业链、创新链、人才链、资金链的深度融合。

2023中国（宜兴）新能源产业科技提升服务行动成功召开。主办方供图

中国工业经济联合会会长、工业和信息化部原部长李毅中，国际欧亚科学院中国科学中心常务副主席、国家科技部原党组成员、秘书长张景安，中国工业经济联合会执行副会长、国务院原派驻国有重点大型企业监事会主席路耀华，江苏省工业经济联合会名誉会长、省政协原副主席吴冬华，国家发展和改革委员会能源研究所所长吕文斌，华北电力大学教授、博士生导师牛东晓，中国技术经济学材料数字制造专委会秘书长朱远志，宜兴市市委副书记、市长胡小坚等出席活动。第十四届全国政协常委、中国科学院院士、清华大学教授欧阳明高以视频形式参会。中国工业经济联合会党委书记、执行副会长兼秘书长、国家制造强国建设战略咨询委员会委员熊梦主持了会议。

会上，李毅中以《推进能源革命 构建新型能源体系》为主题作主旨报告。他指出，双碳已成为绿色发展基本国策，要构建以非化石能源为主，清洁高效、安全可靠的能源体系；持续加强智能电网和灵活电源建设，保障供电安全稳定；深化能源价格尤其是电价改革。

欧阳明高围绕《新能源产业科技创新的机遇与挑战》作视频主题报告，从产业角度、科技角度充分分析了新能源汽车、光伏行业、储能行业等新能源相关产业的发展现状及面临的新挑战。

牛东晓在以《基于智能计算的电力运营管理创新及应用》的主题报告中，对基于智能计算的电力运营管理存在的问题进行了深入分析，并为构建和运营新型电力系统提出了具体建议。

吕文斌围绕《加快建设新型能源体系的思考》作了主题报告。他重点介绍了建设以非化石能源为供应主体，以电力为主要终端用能，以新型电力系统为平台枢纽，清洁低碳、安全高效的能源体系。

活动现场，由中国工业经济联合会与宜兴市人民政府共同组建的院士产业协同创新平台——“院士智慧谷-宜兴产业创新中心”的正式启动，并进行了中心第一批优秀企业和项目签约仪式。在主题对话环节，专家和企业代表以“助力新能源高比例并网，推动新型电力系统建设”“推动电气装备低碳发展，助力光伏能源高效应用”为主题深入交流探讨。

当天上午，还同期举办了知名企业领导人闭门会和新能源产业高质量创新发展研讨会。

据介绍，“补短板、锻长板 加快建设现代化产业体系——暨地方产业科技提升服务行动”是中国工业经济联合会推动全国创新资源与地方产业布局和高质量发展深度结合的重要举措。总体规划为“1+1+N+N”，即：每次围绕“一个”城市的“一个”产业集群，邀请“多位”院士专家、科研机构开展实地调研，引进“多个”产业龙头及其生态企业在当地落地。计划三年内，在全国选取30个城市开展，推动科技创新和成果转化，赋能地方产业创新发展。

本次活动得到了江苏省工业经济联合会、宜兴市委人才工作领导小组办公室、宜兴市发展和改革委员会、宜兴市工业和信息化局协办，中国电工技术学会、中国科协科学技术传播中心、中国光伏行业协会、陶都科技新城的大力支持。来自全国各地新能源及相关产业300多位嘉宾出席了活动。

(责编：王震、高雷)

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