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商务部：11月消费市场呈现加快回升态势

2023年12月21日10:05 | 来源：人民网
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人民网北京12月21日电 （记者孙红丽）据商务部网站消息，21日，商务部消费促进司负责人谈2023年11月我国消费市场情况时表示，11月份，各级商务主管部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，积极组织开展“2023消费提振年”系列活动，持续推进各项促消费政策措施落地落细，消费市场呈现加快回升态势。

一是消费市场持续恢复。11月份社会消费品零售总额4.25万亿元，同比增长10.1%，增速比10月份加快2.5个百分点，连续4个月回升；1-11月累计42.79万亿元，同比增长7.2%，增速比1-10月加快0.3个百分点。11月份，城镇和乡村消费品零售额分别为3.65万亿元和5975亿元，同比分别增长10.0%和10.4%，增速比上月分别加快2.6和1.5个百分点。

二是商品销售增速加快。11月份，商品零售额同比增长8.0%，增速比上月加快1.5个百分点。升级类商品消费增速加快，限额以上单位通讯器材、汽车、金银珠宝零售额同比分别增长16.8%、14.7%和10.7%，增速比上月分别加快2.2、3.3和0.3个百分点。新能源汽车销量同比增长30%，占新车销量比重达34.5%。

三是服务消费明显回升。11月份，餐饮收入5580亿元，同比增长25.8%；电影票房收入16.8亿元，同比增长近2倍。1-11月,服务零售额同比增长19.5%，增速比1-10月加快0.5个百分点。

四是线上消费较快增长。1-11月,网上零售额13.96万亿元，同比增长11.0%；其中实物商品网上零售额11.77万亿元，增长8.3%，占社会消费品零售总额的比重达27.5%，吃、穿、用类商品同比分别增长12.0%、9.2%和7.5%。11月份，快递业务量突破130亿件，同比增长约32%。

(责编：孙红丽、高雷)
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