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商务部等12部门：到2025年初步建成“数字+生活服务”生态体系

2023年12月21日08:12 | 来源：人民网
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人民网北京12月21日电 （记者孙红丽）据商务部网站消息，近日，经国务院批准，商务部等12部门联合印发《关于加快生活服务数字化赋能的指导意见》（以下简称《意见》）。

《意见》明确，到2025年，初步建成“数字+生活服务”生态体系，形成一批成熟的数字化应用成果，新业态新模式蓬勃发展，生活服务数字化、网络化、智能化水平进一步提升。到2030年，生活服务数字化基础设施深度融入居民生活，数字化应用场景更加丰富，基本实现生活服务数字化，形成智能精准、公平普惠、成熟完备的生活服务体系。

《意见》围绕丰富生活服务数字化应用场景、补齐生活服务数字化发展短板、激发生活服务数字化发展动能、夯实生活服务数字化发展基础、强化支持保障措施等5个方面，提出了19项具体任务举措，将进一步推动提升商贸服务、交通运输、文化旅游、教育、医疗健康等领域数字化水平，加强生活服务数字化基础设施建设，打造数字生活服务社区和街区，建立生活服务数字化标准体系，培育生活服务数字化平台、品牌，加强数字化技术运用、数字化金融支撑和数字化人才培育，以数字化驱动生活服务业向高品质和多样化升级，更好满足人民日益增长的美好生活需要。

商务部服贸司负责人在解读《意见》的主要特点时介绍，一是突出创新驱动。《意见》积极支持生活服务数字化新技术、新业态、新模式发展。通过建设生活服务数字化赋能中心、培育生活服务数字化平台等，为传统生活服务企业转型升级提供数字化场景支持。通过加强数字化技术运用，支持技术创新，发掘数字化发展潜力，为生活服务业实现高质量发展插上数字化的翅膀。

二是聚焦民生福祉。《意见》坚持以人民为中心的发展思想，支持在商贸服务、交通运输、文旅、教育、医疗健康等与人民群众生活密切相关的领域加强数字化赋能，丰富数字化应用场景，以此促进生活服务智能化、绿色化、标准化、品牌化，使人民群众能更多享受到高效、便捷、优质的生活服务。

三是着力补齐短板。聚焦生活服务数字化基础设施建设不完善、适宜老年人和残障人士便利使用的智能技术相对欠缺、数字化人才不足、数据安全有待加强等问题，《意见》提出加强生活服务数字化基础设施建设、完善数字化适老助残应用和服务、培养数字化专业人才、增强数据安全保护与融合应用能力等举措，加快补齐生活服务数字化转型升级中的短板弱项，进一步夯实生活服务高质量发展基础。

(责编：孙红丽、高雷)
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