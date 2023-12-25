人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

河南虞城：王站的鱼灯情结

2023年12月25日09:16 | 来源：人民网
小字号

鱼灯历史悠久，起源于北宋，繁盛于南宋。手工制作的鱼灯形状精巧，画工精美，独具地方特色。而在花木兰故里河南省虞城县，说起鱼灯，人们无不提及九零后小伙王站。

王站是虞城县利民镇土园村一位青年画家，商丘市非物质文化遗产鱼灯传统制作技艺代表性传承人 ，王氏家族鱼灯在他这里传了第五代。

王站说，从民国时期他高祖母那一代，就有制作鱼灯的一个技艺。他的高祖母王扈氏，常常会制作一些手工艺品，拿到大集上去售卖。她会在元宵节制作一些花灯，各种各样的灯笼，其中就有一些鲤鱼形状的灯笼。

在一个寒风凛冽的冬日，走进利民镇土园村王站的工作室，小小的工作室内挂着几盏精致的手工鱼灯，古朴精湛的技艺让人叹为观止，每一件作品充满了浓郁的地方风情和传统文化气息。

扎骨架、画图、上色、成品，一道道工序下来，一个个活灵活现的鱼灯呈现出来。王站说，一件渔灯作品的诞生要经过20几道纯手工工序，每道工序都有严格的步骤，每一步都有讲究，每一个渔灯作品都倾注着手艺人的心血，每一个步骤 ，都精益求精。

王站正是凭借着对非遗传统技艺的热爱，日复一日地淬炼心性，用细致的作品回报时光与岁月。

据王站介绍，他与第四代家族传承人姑姑王改新一起，结合家族传承下来的技艺，结合时代的审美创新，丰富鱼灯的形貌，加入了一些生肖元素，制作了老虎鱼灯、兔子鱼灯、龙鱼灯等象征美好寓意的鱼灯作品，为传统技艺注入新鲜的活力

从2019年起，王站就和姑姑一起，把这个家族技艺重拾起来，融合了一些想法，进行一些改革创新，升级了一些它的材质和一些工艺技巧。他家的鱼灯改革创新之后，首先升级骨架。以前做的鱼灯，骨架是柳条，还有高粱杆儿，现在是用竹篾。竹篾和高粱杆儿相比更结实，保存时间更长一些。原先灯的外面可能就剪一些剪纸，一些简单绘画，升级之后，把鱼灯的全身进行精致的手绘，全部用的都是一些矿物质原料，可以保存很多年不会褪色，不会变色。

王站的鱼灯制作从造型设计到龙骨扎制、丝绢绷糊，再到整体图案的设计、绘制、组装和配饰的设计制作，全部由纯手工打造，一盏鱼灯的工时需要一个月左右才能完成。如此复杂的工艺，考量的是艺人在空间架构、色彩搭配、艺术创作等全方位的能力。王站说，其中扎骨架是最难上手的，用长短粗细不同的竹篾扭出基础造型，再用棉线固定，随后糊布上浆，上色装饰。骨架的轧制，到蚕丝、宣纸的绷糊，再到图案的绘制，难度非常高。骨架需要蜡烛加热，如果一不小心，它就会断掉，做好的竹篾就作废了。骨架扎好，宣纸都糊好，再上色彩绘。彩绘是一些矿物质原料，一整套通身都是满绘的作品，在这个流程上耗时较久，而且难度更大一些。

制作好的鱼灯造型古朴生动，色彩典雅细腻，鱼头、鱼身、鱼鳍连接组合，动静结合，美不胜收。挑着鱼灯在村里的巷道穿行、游荡，与村里斑驳的老墙相映衬，形成一幅古朴喜庆的画卷。

王站说，鱼灯制作既是对家族记忆的传承，也是传统文化的传承。一盏小小的鱼灯，寓意着美好生活的祝福。他将坚守并传承这门家族技艺，将其发扬光大。（王支援 谢华）

(责编：曹淼、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
打开“就业手册”：拓展就业选择 新职业成就新生活
　　问诊检查、开单取药、排队代交费、打印病历……早上7点开始，大飞（化名）手里拿着大大小小各种单据，在医院里奔忙起来。 “这种药是一天两次、每次一粒，餐后服用，注意饮食清淡。…
致敬时代智领未来 业内代表共探汽车产业发展新机遇
　　人民网北京12月24日电 （记者栗翘楚）今日，由人民网主办的2023“人民之选”汽车风云榜盛典在北京人民日报社新媒体大厦举行，在中国汽车工业发展70周年的时间节点上，汽车行业政产学研各界代表共聚一堂，围绕中央经济工作会议部署，探讨行业高质量发展新路径。 会上，人民网与中国汽车工程学会启动“中国汽车创新科技巡礼”，充分发挥国家级媒体平台与国家级行业组织的协同作用，积极助力汽车产业探索新技术、新业态、新模式。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部