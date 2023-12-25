鱼灯历史悠久，起源于北宋，繁盛于南宋。手工制作的鱼灯形状精巧，画工精美，独具地方特色。而在花木兰故里河南省虞城县，说起鱼灯，人们无不提及九零后小伙王站。

王站是虞城县利民镇土园村一位青年画家，商丘市非物质文化遗产鱼灯传统制作技艺代表性传承人 ，王氏家族鱼灯在他这里传了第五代。

王站说，从民国时期他高祖母那一代，就有制作鱼灯的一个技艺。他的高祖母王扈氏，常常会制作一些手工艺品，拿到大集上去售卖。她会在元宵节制作一些花灯，各种各样的灯笼，其中就有一些鲤鱼形状的灯笼。

在一个寒风凛冽的冬日，走进利民镇土园村王站的工作室，小小的工作室内挂着几盏精致的手工鱼灯，古朴精湛的技艺让人叹为观止，每一件作品充满了浓郁的地方风情和传统文化气息。

扎骨架、画图、上色、成品，一道道工序下来，一个个活灵活现的鱼灯呈现出来。王站说，一件渔灯作品的诞生要经过20几道纯手工工序，每道工序都有严格的步骤，每一步都有讲究，每一个渔灯作品都倾注着手艺人的心血，每一个步骤 ，都精益求精。

王站正是凭借着对非遗传统技艺的热爱，日复一日地淬炼心性，用细致的作品回报时光与岁月。

据王站介绍，他与第四代家族传承人姑姑王改新一起，结合家族传承下来的技艺，结合时代的审美创新，丰富鱼灯的形貌，加入了一些生肖元素，制作了老虎鱼灯、兔子鱼灯、龙鱼灯等象征美好寓意的鱼灯作品，为传统技艺注入新鲜的活力。

从2019年起，王站就和姑姑一起，把这个家族技艺重拾起来，融合了一些想法，进行一些改革创新，升级了一些它的材质和一些工艺技巧。他家的鱼灯改革创新之后，首先升级骨架。以前做的鱼灯，骨架是柳条，还有高粱杆儿，现在是用竹篾。竹篾和高粱杆儿相比更结实，保存时间更长一些。原先灯的外面可能就剪一些剪纸，一些简单绘画，升级之后，把鱼灯的全身进行精致的手绘，全部用的都是一些矿物质原料，可以保存很多年不会褪色，不会变色。

王站的鱼灯制作从造型设计到龙骨扎制、丝绢绷糊，再到整体图案的设计、绘制、组装和配饰的设计制作，全部由纯手工打造，一盏鱼灯的工时需要一个月左右才能完成。如此复杂的工艺，考量的是艺人在空间架构、色彩搭配、艺术创作等全方位的能力。王站说，其中扎骨架是最难上手的，用长短粗细不同的竹篾扭出基础造型，再用棉线固定，随后糊布上浆，上色装饰。骨架的轧制，到蚕丝、宣纸的绷糊，再到图案的绘制，难度非常高。骨架需要蜡烛加热，如果一不小心，它就会断掉，做好的竹篾就作废了。骨架扎好，宣纸都糊好，再上色彩绘。彩绘是一些矿物质原料，一整套通身都是满绘的作品，在这个流程上耗时较久，而且难度更大一些。

制作好的鱼灯造型古朴生动，色彩典雅细腻，鱼头、鱼身、鱼鳍连接组合，动静结合，美不胜收。挑着鱼灯在村里的巷道穿行、游荡，与村里斑驳的老墙相映衬，形成一幅古朴喜庆的画卷。

王站说，鱼灯制作既是对家族记忆的传承，也是传统文化的传承。一盏小小的鱼灯，寓意着美好生活的祝福。他将坚守并传承这门家族技艺，将其发扬光大。（王支援 谢华）

(责编：曹淼、高雷)

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