近日，中国五矿集团有限公司召开2024年度工作会议，总结2023年工作，安排部署2024年重点任务。会议透露，中国五矿2023年预计实现营业收入9300亿元，这是中国五矿年度营收首次突破9000亿元，同比增长3.5%。

中国五矿董事、总经理、党组副书记国文清介绍，2023年，中国五矿资源贸易渠道进一步拓宽，曹妃甸亿吨级国际矿石交易中心实现国内混矿品牌大交所期货首单交割；新签工程合同额预计同比增长4.5%；新能源新材料重大项目逐步投产，材料应用有效延伸拓展，最小直径微钻完成批量交付，耐超高压顶锤、牙科车针实现国产化；科技创新效能明显提升，全年新增发明专利同比增长21%。

对于2024年工作，中国五矿董事长翁祖亮指出，中国五矿要聚焦金属矿产主业、在传统与新兴两端发力。

金属矿产业务要大力推动增储上产，实现并购重组、边深部找矿、新一轮找矿突破战略行动“三路并进”，大力推动资源接续项目落地，推动在手项目投产达产扩产。

电池原料产业要进一步加大上游资源获取力度，持续巩固正极材料行业地位，推动负极材料应用延伸。

硬质合金产业要提升数控刀具、微钻等高附加值、高技术产品占比，在更多细分领域打造“专精特新”集合体。

生态环保产业要以水环境治理为核心，向生态环境修复及矿山复垦、固废处理、大气治理、工业节能等领域拓展。

(责编：李楠桦、吕骞)

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