原标题：前11个月实现利润总额2.4万亿元——央企把提高质量效益放在首位

中央企业是国民经济的重要骨干和中坚力量。近日召开的中央企业负责人会议作出部署，明年要深入实施国有企业改革深化提升行动，着力提高中央企业创新能力和价值创造能力，推动国有资本“三个集中”，加快建设现代化产业体系、实现高质量发展。根据部署，“着力提高质量效益，推动我国经济持续回升向好”为明年央企改革发展重点工作首位，提质增效稳增长专项行动将深入开展。

注重高质量发展

今年央企克难奋进，经营效益保持稳定，有效投资大幅增长，运行效率持续改善。前11个月，中央企业实现利润总额2.4万亿元，累计完成固定资产投资（含房地产）4.1万亿元、同比增长9.1%，年化全员劳动生产率77.3万元/人、同比增长3.8%。

当前我国经济进一步回升向好仍需克服一些困难和挑战。央企高质量发展处在爬坡过坎的关键阶段，更应在转方式、调结构、提质量、增效益上积极进取。

国务院国资委党委提出，坚持把高质量发展作为硬道理，落到央企层面，各企业要围绕增强核心功能、提高核心竞争力，突出重点、把握关键，更加注重提升增加值、功能价值、经济增加值、战略性新兴产业收入和增加值占比、品牌价值等5方面的价值。

国务院国资委研究中心研究员杜天佳认为，央企要在服务国家战略中不断做强做优做大，上述5方面紧密关联、相互促进。增加值和功能价值衡量的是企业对于国家经济社会发展的综合贡献；经济增加值、战略性新兴产业收入和增加值占比、品牌价值分别从当期经营质量、未来增长潜力、企业隐含价值等不同维度衡量企业的价值创造能力。

经营考核指挥棒价值创造导向鲜明。明年，央企“一利五率”目标管理体系具体要求是“一利稳定增长，五率持续优化”：央企效益稳步提升，利润总额、净利润和归母净利润协同增长；净资产收益率、全员劳动生产率、营业现金比率同比改善，研发投入强度和科技产出效率持续提高，整体资产负债率保持稳定。

加快发展新质生产力

战略性新兴产业已成为大国竞相角逐的新赛道。在此背景下，国有资本持续向前瞻性战略性新兴产业集中。今年前11个月，中央企业研发经费投入9000多亿元、同比增加近700亿元，研发投入强度2.53%、同比提高0.17个百分点。

根据部署，明年国资央企科技创新和布局优化结构调整力度将继续加大。在大力培育新产业新赛道方面，将深入实施产业焕新行动，发挥战略性新兴产业发展基金作用；扎实推进未来产业启航行动，加快培育启航企业、领军企业等，在类脑智能、量子信息、深地深海等领域突破一批关键技术、形成一批标志性产品。

“国资委强调更加注重提升战略性新兴产业收入和增加值占比，就是希望各央企适应行业产业发展新趋势要求，加快转向创新驱动的内涵式增长，大力推进新型工业化，打造新的产业支柱，切实发挥央企在加快形成新质生产力、增强发展新动能中的引领作用。”国务院国资委党委书记、主任张玉卓表示。

深化改革务求提升

国有企业改革深化提升行动于今年年中启动。经国务院批准，已建立国务院国有企业改革深化提升行动工作协调机制。各央企制定具体实施方案，累计提出落实举措1.8万余项，超前实施改革举措近2000项。

明年是国有企业改革深化提升行动落地实施的关键之年、攻坚之年。按照部署，各央企要深入推动实施，在重点难点任务上务求突破，力争完成70%以上的主体任务。

围绕优化资源配置深化改革。稳步实施战略性重组和专业化整合，更好发挥国有资本运营公司功能作用，挖掘战略性新兴产业的优质企业，及早投资布局，打造专业化科技创新孵化平台。

围绕完善体制机制深化改革。健全中国特色国有企业现代公司治理；完善市场化经营机制，推进任期制和契约化管理工作提质扩面，强化刚性兑现和考核，末等调整和不胜任退出等制度在央企二三级子企业覆盖面不低于70%。推动中长期激励科学有效落地。

此外，围绕健全制度保障深化改革，将在推动改革重大举措落实落地、增强政策供给科学性、完善出资人监督体系等方面发力。（记者 周 雷）

(责编：杨虞波罗、李楠桦)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经