人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

我国引资规模仍处历史高位 外贸保持回稳向好势头

2023年12月31日08:52 | 来源：经济日报
小字号

原标题：我国引资规模仍处历史高位 外贸保持回稳向好势头

　　今年以来，境外一些机构热衷炒作“中国吸引外资下降”等话题，渲染悲观情绪，并以此唱衰中国经济。在28日举行的例行发布会上，商务部新闻发言人何亚东表示，外资规模出现波动原因是多方面的，既有经济因素，也有非经济因素。对外资规模波动，要多角度来看待。

　　从纵向看，我国引资规模仍处于历史高位。2019年至2021年我国吸收外资连续3年刷新历史纪录，去年前11个月实际使用外资规模达到1.16万亿元，为历史同期最高水平。“在上年高基数的情况下，今年前11个月吸引外资出现波动是正常的。同时，1.04万亿元的引资规模仍处于历史高位。”何亚东强调。

　　从横向看，近年来全球跨国投资低迷，联合国贸发会议报告显示，去年全球跨国直接投资规模同比下降12.4%，今年仍在萎缩。今年以来，跨国公司纷纷来华考察洽谈，表现出对投资中国的极大兴趣。今年前11个月，全国新设立外商投资企业4.8万家，同比增长36.2%，也印证了外资企业来华投资势头。

　　从结构看，随着跨国公司调整投资布局，我国吸引外资的结构在持续优化。今年前11个月，高技术产业引资规模达到3866.5亿元，占全国吸引外资比重为37.2%，比去年全年水平提升了1.1个百分点。其中，医疗仪器设备及仪器仪表制造业、电子及通信设备制造业分别增长27.6%和5.5%，研发与设计服务领域外资增长9.1%。

　　总的看，中国经济稳中向好、长期向好的基本面没有改变，将坚定不移推进高水平对外开放，随着已出台外资政策效果的逐步显现，中国市场对外资的“磁吸力”将会更强。

　　今年以来，中国外贸顶住压力，克服外需下滑、价格下行和去年高基数影响，展现了较强韧性。谈到如何看待今年全年我国外贸整体态势时，何亚东表示，商务、海关等部门和重点省市监测显示，年底外贸运行基本延续了四季度以来的态势，有望保持全年外贸规模和国际市场份额的总体稳定，较好完成促稳提质的年度目标任务。

　　“展望2024年，我们既要看到外部环境的不确定、不稳定性，也要看到中国经济和外贸发展的有利条件在不断积聚。”何亚东分析说，一方面，世界经济仍处于艰难复苏的进程中，全球贸易回暖速度缓慢，联合国贸发会议预测，今年全球货物贸易额下降7.5%，明年仍然“高度不确定且总体悲观”。地缘政治影响外溢、贸易保护限制增多等不利影响仍在持续。另一方面，中国经济长期向好的基本面没有改变，对外开放的红利将继续显现，外贸新产品、新业态的潜力将持续释放。在各项稳经济、稳外贸政策组合拳支持下，在广大外贸企业共同努力下，中国外贸将继续保持回稳向好的势头。（记者冯其予）

(责编：杨虞波罗、李楠桦)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
加速本土化进程 这家医疗企业因何与上海同频共振？
　　45载砥砺奋进，改革开放45年来，我国医疗行业在对外开放中不断加速发展。近年来，随着“健康中国”上升为国家战略，我国医疗行业继续驶入“快车道”。…
交通银行副行长殷久勇：做好绿色金融大文章 助力经济社会可持续发展
　　绿色是高质量发展的底色，发展绿色金融是推动经济社会可持续发展的重要力量。中央金融工作会议指出，做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部