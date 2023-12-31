原标题：我国引资规模仍处历史高位 外贸保持回稳向好势头

今年以来，境外一些机构热衷炒作“中国吸引外资下降”等话题，渲染悲观情绪，并以此唱衰中国经济。在28日举行的例行发布会上，商务部新闻发言人何亚东表示，外资规模出现波动原因是多方面的，既有经济因素，也有非经济因素。对外资规模波动，要多角度来看待。

从纵向看，我国引资规模仍处于历史高位。2019年至2021年我国吸收外资连续3年刷新历史纪录，去年前11个月实际使用外资规模达到1.16万亿元，为历史同期最高水平。“在上年高基数的情况下，今年前11个月吸引外资出现波动是正常的。同时，1.04万亿元的引资规模仍处于历史高位。”何亚东强调。

从横向看，近年来全球跨国投资低迷，联合国贸发会议报告显示，去年全球跨国直接投资规模同比下降12.4%，今年仍在萎缩。今年以来，跨国公司纷纷来华考察洽谈，表现出对投资中国的极大兴趣。今年前11个月，全国新设立外商投资企业4.8万家，同比增长36.2%，也印证了外资企业来华投资势头。

从结构看，随着跨国公司调整投资布局，我国吸引外资的结构在持续优化。今年前11个月，高技术产业引资规模达到3866.5亿元，占全国吸引外资比重为37.2%，比去年全年水平提升了1.1个百分点。其中，医疗仪器设备及仪器仪表制造业、电子及通信设备制造业分别增长27.6%和5.5%，研发与设计服务领域外资增长9.1%。

总的看，中国经济稳中向好、长期向好的基本面没有改变，将坚定不移推进高水平对外开放，随着已出台外资政策效果的逐步显现，中国市场对外资的“磁吸力”将会更强。

今年以来，中国外贸顶住压力，克服外需下滑、价格下行和去年高基数影响，展现了较强韧性。谈到如何看待今年全年我国外贸整体态势时，何亚东表示，商务、海关等部门和重点省市监测显示，年底外贸运行基本延续了四季度以来的态势，有望保持全年外贸规模和国际市场份额的总体稳定，较好完成促稳提质的年度目标任务。

“展望2024年，我们既要看到外部环境的不确定、不稳定性，也要看到中国经济和外贸发展的有利条件在不断积聚。”何亚东分析说，一方面，世界经济仍处于艰难复苏的进程中，全球贸易回暖速度缓慢，联合国贸发会议预测，今年全球货物贸易额下降7.5%，明年仍然“高度不确定且总体悲观”。地缘政治影响外溢、贸易保护限制增多等不利影响仍在持续。另一方面，中国经济长期向好的基本面没有改变，对外开放的红利将继续显现，外贸新产品、新业态的潜力将持续释放。在各项稳经济、稳外贸政策组合拳支持下，在广大外贸企业共同努力下，中国外贸将继续保持回稳向好的势头。（记者冯其予）

(责编：杨虞波罗、李楠桦)

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