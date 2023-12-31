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北斗系统可靠性进一步提升

2023年12月31日08:55 | 来源：经济日报
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原标题：北斗系统可靠性进一步提升

　　北斗系统已形成涵盖芯片、模块、天线、板卡终端等硬件和软件服务的全链条完整产业链，国产芯片出货量超亿级规模。

　　12月26日11时26分，第57颗、58颗北斗导航卫星在我国西昌卫星发射中心成功发射，北斗系统年度发射任务圆满收官。

　　该组卫星为中圆地球轨道卫星，是我国北斗三号全球卫星导航系统建成开通后发射的首组MEO卫星，入轨并完成在轨测试后，将接入北斗卫星导航系统。

　　航天科技集团五院北斗三号卫星总设计师王平表示，与前期MEO组网卫星相比，该组卫星在全球短报文通信容量、星载原子钟技术、有效载荷智能化等方面，功能和性能进一步升级，能够为下一代北斗卫星的设计奠定基础。该组卫星入网工作后将进一步提升北斗系统可靠性和服务性能，对支撑系统稳定运行和规模化应用具有重要意义。

　　北斗系统应用触手可及，功能升级意味着能够开启更大规模市场。

　　在交通、通信、农业、气象、电力等领域，北斗系统的应用已加快了各行各业数字化智能化转型。利用北斗系统监督司机的安全合规驾驶，可实现重点营运车辆的安全监管；北斗高精准燃气泄漏检测技术已布局全国150个燃气公司，检测70余万公里燃气管线，显著降低燃气管网安全运营风险；国内17个省份超过22000处地灾隐患点安装了低价格、低能耗的北斗滑坡预警仪，有效保障了人民生命财产安全。在消费领域，目前中国境内申请入网的智能手机中，支持北斗定位的手机出货量占比达98%以上。

　　《2023中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》数据显示，2022年，我国卫星导航与位置服务产业总产值达5007亿元，同比增长6.76%。其中，包括与卫星导航技术研发和应用直接相关的芯片、器件、算法、软件、导航数据、终端设备、基础设施等在内的产业核心产值同比增长5.05%，达到1527亿元，在总体产值中占比为30.50%。卫星导航应用和服务所衍生带动形成的关联产值同比增长7.54%，达到3480亿元，在总体产值中占比达69.50%。

　　航天科技集团五院北斗三号工程副总师谢军介绍，北斗系统形成了涵盖硬件(芯片、模块、天线、板卡终端)和软件服务的全链条完整产业链。国产芯片出货量超亿级规模，国外同类芯片支持北斗系统，形成良性发展态势。与此同时，建立实施北斗基础产品认证制度，成立认证技术委员会，构建检测认证公共服务网络平台，发布北斗基础产品认证目录等，为构建完善北斗产业高质量发展体系提供有力支撑。目前，全国具有北斗定位功能的终端产品社会总保有量超过12亿台/套，超过790万辆道路营运车辆、4.7万多艘船舶、4万多辆邮政快递干线车辆应用北斗系统，搭载国产北斗高精度定位芯片的共享单车投放已突破500万辆。

　　目前，北斗规模应用已进入市场化、产业化、国际化发展关键阶段。展望未来，拓展北斗在工业互联网、物联网、车联网等新兴领域应用，有助于培育“北斗+”新模式新业态；充分利用北斗系统高精度时空基准信息，加快北斗与移动通信、惯性导航、高精度视觉等技术融合创新，在智能手机、穿戴设备、车载终端等典型产品上率先应用，将会扩大应用终端规模与场景，更好促进新质生产力的形成与发展。（银 晟）　　

(责编：杨虞波罗、李楠桦)
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