原标题：既有“硬支撑”又有“软实力” 中国经济行稳致远有底气

今年，中国空间站已在轨迎来了两个航天乘组，航天员在轨轮换在今年成为常态。9名航天员先后在中国空间站执行任务，让今年成为中国航天员“太空出差”最多的一年。今年的中国航天还创造了多个第一——第三批航天员首次接棒执行飞行任务、航天飞行工程师和载荷专家首次进行太空飞行、首次开展太阳翼修复试验等。未来，我们的航天发射将按照一年两艘载人飞船、两年三艘货运飞船的节奏稳步前进。

国产客机迈入规模化系列化发展新征程

逐梦苍穹的同时，我们也翱翔蓝天。今年5月28日是中国民航史上一个值得标注的日子。这一天，我国首款国产大型客机C919成功进行首次商业载客飞行，国产大飞机商业运营正式“起步”。目前，C919已获得30多家客户的青睐，拿到了1000多架的订单。此外，我国自主研制的ARJ21支线客机目前已交付100余架，其他衍生机型也正在推进。C929远程宽体客机也已开展初步设计，我国大飞机事业迈入规模化、系列化发展的新征程。

国之重器频现 核心技术不断突破

我国在航空航天领域取得的突破折射出了中国制造业的实力，随着加快关键核心技术攻关，今年我国还在多个领域取得重大突破。

今年一批国之重器涌现，在加快实现高水平科技自立自强的征程上，“中国智造”的名片更加闪亮。

昨天(12月29日)，国产首艘大型邮轮完成第二次试运营，后天将正式开启商业首航。我国终于在今年集齐了航母、大型液化天然气船、大型邮轮三颗世界造船业“皇冠上的明珠”。今年前11个月，我国造船完工量、新接订单量、手持订单量以载重吨计分别占全球总量的50.1%、65.9%和53.4%，三大指标均居世界第一。

万物生长靠太阳，今年，我国一批“人造太阳”实验装置取得成果。4月，我国自主研发的世界首个全超导托卡马克核聚变实验装置“东方超环”(EAST)实现403秒稳态高约束模式等离子体运行，创造了新的世界纪录。今年8月，核聚变实验装置“中国环流三号”实现100万安培等离子体电流下的高约束模式运行。介于中国聚变研究团队的贡献，目前我国已与50多个国家的130家科研机构建立了紧密合作关系。

现在，我国第四代核电技术也达到世界领先水平。本月，我国具有完全自主知识产权的全球首座第四代核电站——华能石岛湾高温气冷堆核电站投入商业运行。核电站设备国产化率超90%。

今年9月，我国的墨子巡天望远镜正式启用，这是北半球光学时域巡天能力最强的设备。每三个晚上可巡测北天球一次。启用以来，在黑洞潮汐撕裂恒星事件、伽玛暴、变星和小行星监测等领域取得了一系列早期科学成果，还新发现了4颗近地小行星。

今年，我国“海上”也频出“重器”。5月，我国首座深远海浮式风电平台“海油观澜号”成功并网；本月，我国自主设计建造的亚洲首艘圆筒型“海上油气加工厂”——“海洋石油122” 浮式生产储卸油装置完成主体建造；上个月，渤海首个千亿方大气田——渤中19-6气田Ⅰ期开发项目成功投产；10月，首个自营超深水大气田“深海一号”二期工程首口开发井作业顺利完成……这一年，在祖国的“蓝色国土”上，“重器”一次次下海，硬核实力展现中国底气。

进博会彰显中国高水平对外开放步履铿锵

商通四海，人聚万邦。今年11月，第六届中国国际进口博览会在新冠疫情后首次全面恢复线下举办。128个国家和地区的3400多家企业参展，其中世界500强和行业龙头企业就有289家。今年的进博会上，这些企业达成按年计意向成交金额784.1亿美元，创历届新高。透过进博会这个窗口，世界看到中国经济以高水平对外开放促进深层次改革、推动高质量发展的强大韧性与蓬勃活力。

高水平对外开放 中国“惠”及世界

源于中国，“惠”及世界。进博会之后，我国相继举办了第二届全球数字贸易博览会、首届中国国际供应链促进博览会等多个高水平展会。从进口贸易、数字贸易到供应链稳定，中国加快形成推动高水平开放的展会矩阵，为全球经济复苏注入更多确定性，为各方提供更多市场机遇、投资机遇、增长机遇。

以展会为媒联通中国和世界。

今年4月，第三届消博会在海南举办，60多个国家和地区超3300个品牌参展，参展品牌数较上届增加19%。

9月，2023年中国国际服务贸易交易会在北京举行，2400余家企业线下参展，达成1100余项成果。

11月，第二届全球数字贸易博览会在杭州举办，汇聚了800多家数字贸易企业，100多项“数字新品”首发首秀首展。

今年11月，全球首个以供应链为主题的国家级展会——首届中国国际供应链促进博览会成功举办，这是中国推进高水平对外开放的又一重要窗口。515家参展企业和机构签署合作协议200多项，涉及金额超过1500亿元人民币。 我国主办的各类以消费为主的展会进一步提升了国际参与度和影响力。

“相知无远近，万里尚为邻”。今年9月，第19届亚运会举行，亚洲45个国家和地区的1万余名参赛运动员相聚杭州，共赴亚运之约，亚奥理事会45个成员实现“大团圆”。在10月举行的杭州亚残运会上，中国体育代表团再创佳绩，金牌数、奖牌数均获历史最好成绩。

在拼搏奋进中追逐梦想，在相聚相知中增进友谊。同样一场充满友爱和团结的盛会——成都大运会，今年夏天在成都举行。全球113个国家和地区的6500多名青年运动员在全部18个大项269个小项的比赛中，22次打破了赛会纪录。

不管是展会上一个个亮眼的数字，还是赛场上一幕幕拼搏的画面，中国高水平对外开放的姿态，为全球复苏注入更多确定性。

(责编：杨虞波罗、李楠桦)

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