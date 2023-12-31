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“全球产业发展论坛2023”在京举办

2023年12月31日08:58 | 来源：新华网
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原标题：“全球产业发展论坛2023”在京举办

近日，由清华大学全球产业研究院、中国工业合作经济学会共同举办的“全球产业发展论坛2023”在京举办。本届论坛以“纵览全球产业，迈向世界一流”为主题，设置主题演讲22场，分论坛及圆桌对话9场，主题报告及作品发布4场，与会嘉宾70人，从活动场次到嘉宾人数，均创历史新高。

来自清华大学、北京大学、上海交通大学、复旦大学、中国科学技术大学、南开大学、北京师范大学、中国农业大学、南方科技大学等高校的学者，以及中国社会科学院工业经济研究所、中国上市公司协会、中国能源研究会、中国科学院工程热物理研究所、如是金融研究院、中国经济体制改革研究会、知一产业智库等十余所研究机构与智库的专家，分别就“贯彻落实中央经济工作会议精神、加快建设现代化产业体系”“全球工业发展新态势与中国新型工业化”“提升幸福消费，促进幸福产业”“如何解决产业内卷”“产业资本扎根数字经济和高端智造，服务高质量发展”“把握未来，前瞻布局未来产业”“新全球化和产业竞争”“中企出海：机遇与挑战”等话题展开探讨。

在圆桌对话环节，各界嘉宾也分别就“新型能源与能源转型”“数字化驱动产业转型”“双循环背景下产业链韧性与安全”“精准产业定位，助力城市打造全球产业聚集高地”“区域经济与产业集群”“AI与智能制造”“乡村振兴”“建设百年领军企业”“上市公司与世界一流企业建设”等热门话题展开了精彩对话。

作为本次论坛的重要内容，清华大学全球产业研究院首席专家何志毅介绍了全球格局下的中国产业最新研究成果，发布《全球产业研究图谱2023》。研究团队成员介绍了《世界级企业100》、《中国企业100》最新榜单，以及一流企业建设、区域产业实力、国民系数分析等专题研究成果。

(责编：杨虞波罗、李楠桦)
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