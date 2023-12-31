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中国工程建设企业科技创新指数发布

2023年12月31日09:01 | 来源：新华网
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原标题：中国工程建设企业科技创新指数发布

中国施工企业管理协会开展了“中国工程建设企业科技创新指数”研究工作，旨在准确测度和反映我国工程建设行业科技创新情况，引导工程建设企业进一步完善创新体系、加强科技管理、增强创新能力，加快实现高水平科技自立自强。

2023年，中施企协结合以往经验和专家意见，进一步完善了“中国工程建设企业科技创新指数评价指标体系”，优化调整了2个二级和14个三级指标。指数计算采用的数据主要来源于政府部门发布、公开出版物和行业企业科技信息征集。纳入指数计算的企业共963家，涵盖了建设、勘察、设计、施工、科研、装备、材料等工程建设全产业链。

经测算，2016年以来，我国工程建设企业科技创新指数呈逐年增强态势。2022年指数达到196.5，较2016年增长了96.5%，2016-2022年年均增长率为11.9%。

2016-2022年，我国工程建设企业科技创新各分项指数均呈上升趋势。创新资源指数、创新投入指数、创新成果指数和创新绩效指数年均增长率分别为11.5%、10.1%、13.9%、12.1%，2022年分别达到191.9、178.1、217.9和198.2。

2022年中国工程建设企业科技创新指数较2021年增长14.6%。我国工程建设企业加快推进科技创新工作，持续优化创新资源，稳步加大创新投入，着力提升创新产出质量，科技创新引领行业高质量发展的成效进一步凸显，为建设世界科技强国、以中国式现代化推进中华民族伟大复兴作出了新的贡献。

(责编：杨虞波罗、李楠桦)
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