原标题：核桃何以被打造新疆百亿元产业集群？

自2020年起，农业农村部、财政部开展优势特色产业集群建设，新疆依托丰富的农业资源优势和产业基础，成功申报并创建薄皮核桃、库尔勒香梨、葡萄、伊犁马、棉花、褐牛六个优势特色产业集群。

近年来，在中央财政奖补资金的支持下，新疆阿克苏市、墨玉县等7县市围绕薄皮核桃标准化生产基地建设、品牌建设等全产业链环节，贯通“产+销”，全产业链发力，推动核桃产业集群年产值突破百亿元。

新疆是核桃之乡

冬日时节，新疆和田地区墨玉县一家果业公司生产车间内，机器轰鸣，剥干洗净的核桃滚动着掉进机器内，经过数道工序后，核桃油、核桃粉等10余种核桃加工产品不断走下生产线，现场一片繁忙景象。

新疆在核桃种植方面具有独特的地理和气候优势。新疆林业和草原局林果产业发展中心数据显示，截至2021年底，新疆核桃种植面积630.88万亩，产量113.22万吨。作为核桃主要产区之一的和田地区，林果产业规模大、种类多，是有名的“核桃之乡”。2022年，和田地区林果种植面积324.25万亩，其中核桃就有173.07万亩。

走进墨玉县一家果业商贸公司，员工们正忙着将核桃分拣、称重、装箱。该公司负责人乃比江·图尔迪麦麦提说：“公司每年核桃加工产量都能达到1000吨，这段时间已经向山东、河北等地运送核桃数百吨。收购的核桃一部分进入工厂进行深加工，一部分经过简单加工后销往疆外，订单量很大。”

记者了解到，目前墨玉县核桃种植面积44.56万亩，良种覆盖率高达98.3%，2023年总产量达到8.9万吨，成为地理标志产品“和田薄皮核桃”的核心产区，核桃产业已成为墨玉县种植面积最大、产量最高、受益人口最多的农业特色产业。

全产业链助力质效双提升

墨玉县一家食品开发公司车间内，工人们正在挑选原料、熬制糖浆、烘干定型，完成切割包装后的麻仁糖被装箱运输发往外地。

“麻仁糖是以核桃为主要原料的土特产，是墨玉的特色食品。”公司负责人麦麦提阿卜杜拉·多来提说起自己的麻仁糖品牌时一脸的自信，他告诉记者：“公司订单络绎不绝，工人们正加足马力备货。”

特色农副产品品牌的打造离不开产业化道路，产业链条的延伸对于农产品收入的稳定性与附加值的提高大有裨益。

按照规划，新疆薄皮核桃产业集群项目建设期为3年，主要支持集群内规模生产基地标准化生产水平提升、农产品初加工、深加工和物流设施设备建设，农业全产业链数字化建设、市场品牌体系和公共服务平台建设等方面。

在推进核桃产业集群建设的同时，墨玉县还积极优化种植模式，打造标准化种植基地，并引进了多家核桃初加工、深加工企业，延伸产业链条。这些举措推动了核桃产业的区域化布局、规模化种植和标准化生产，还成功打造了品牌化发展、市场化经营和一体化产销的发展格局。

“以前收获的核桃以销售干果为主，如今，通过深加工推出的核桃产品在全国范围内热销，大大增加了核桃的附加值。”墨玉县林草局局长托合提麦麦提·托合提克热木说。

通过发挥区域优势、优化产业结构、推动产业升级、延伸产业链等举措，墨玉县成功打造了一个健康稳定、可持续发展的优势特色产业集群。这一成就不仅促进了农民增收和就业，推动了当地经济快速发展，也使墨玉县核桃产业成为新疆特色农业产业的重要组成部分之一。

产业集群凸显经济效益

阿克苏地区包含新疆薄皮核桃产业集群建设项目7个产业优势区中的四个县市，核桃种植面积大、品种丰富、果仁饱满、口感香甜、营养丰富，在市场上深受消费者喜爱。2022年，阿克苏地区核桃种植面积达248.2万亩，年产量超54万吨。

核桃产量大，如何“卖好”核桃？当地政府、果业公司和果农想了很多办法。近年来，阿克苏地区持续推进林果业提质增效工程，通过优化种植区域布局、品种结构和种植模式，打造标准化种植基地，并引进了多家核桃加工企业，实现了核桃质量与效益的双提升。

数据显示，2022年，“十城百店”工程共销售阿克苏地区各类农副产品17万吨，销售额突破16亿元。薄皮核桃等阿克苏特色农副产品畅销长三角地区各大商超，线上平台销量同样火爆。

优秀的品质、多样化的产品、畅通的销路，为新疆薄皮核桃产业集群的发展闯出一条“康庄大道”。如今，核桃产业集群效应凸显，为新疆南部地区发展特色林果业产业化提供了一个可供学习的样本，众多种植户依靠一颗“小核桃”实现了增收致富。 (喇小飞)

(责编：杨虞波罗、李楠桦)

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