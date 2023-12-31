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我国农业科技领域AI应用获重要突破 “神农大模型1.0”发布

2023年12月31日09:07 | 来源：中国新闻网
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原标题：我国农业科技领域AI应用获重要突破 “神农大模型1.0”发布

“神农大模型1.0”于12月29日在中国农业大学正式发布，这标志着我国农业科技领域AI应用获得重要突破。

29日上午，农业大模型项目研发论证会暨“神农大模型 1.0”发布会在中国农业大学举行。会上，中国农业大学科研团队对外发布了应用于农业领域的行业大模型“神农大模型1.0”。模型具备农业知识问答、农业文本语义理解、文本摘要生成、农业生产决策推理等多项功能。与会专家表示，这标志着AI应用在我国农业领域获重大进展，标志着由高校及科研院所研发的行业大模型又添新军，对我国以科技驱动农业现代化发展将起到重要基础性作用和引领作用。

此次发布的“神农大模型1.0”，在常规大模型技术架构基础上融合了知识图谱、向量数据库等技术，实现了农业知识有问必答的同时，提高了回答的准确率，缓解了大模型普遍存在的“幻觉”诟病问题。模型由海量高质量农业知识数据训练而成，数据涵盖农学、园艺学、栽培学、生物信息学、动物科学、动物医学、设施农业等学科，包含超过1000万条农业知识图谱数据及超过5000万条现代农业生产数据和2万本农业类图书。模型设计了并行加速推理算法，极大地提高了大语言模型的推理吞吐性能。

据悉，目前中国农大科研团队与多家政府机构和农业企业达成合作，推动智慧育种、智慧植保、农业标准化生产等方面的校政、校企合作，助力科技赋能农业。

“神农大模型”的科研团队负责人由中国农业大学青年科学家王耀君副教授担任，主要研发人员来自于中国农业大学信息与电气工程学院农业大模型研究实验室和中国科学院计算技术研究所前瞻实验室生物信息学团队。

(责编：杨虞波罗、李楠桦)
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