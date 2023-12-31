原标题：经济观察：AI大模型走向落地应用 制造业或成主战场

临近岁末，全球不少研究机构和媒体发布2024年AI(人工智能)大模型发展趋势预测，认为明年将迎来企业生成式AI应用的爆发。

中国学者专家也在不同场合对此进行了探讨，认为制造业是AI大模型应用的主战场，是打造全球制造业未来竞争优势的关键。

中国工程院院士周济表示，人工智能进入大模型时代，其应用性能也发生了质的改变，将赋能千行万业，实现各行各业的智能化转型。他表示，人工智能的重大突破和电动汽车的异军突起，进一步坚定了制造业以智能制造为主攻方向的信心和决心。

阿里研究院副院长安筱鹏认为，这一轮AI所体现的“革命性”特征，不是可以生成文字、图片，而是可以生成代码，构建人机交互新模式，与产品研发、工艺设计、生产作业、产品运营等制造环节、场景相结合，提升生产效率，形成新生产力，并引发产业竞争格局重构。

中国电子信息产业发展研究院信息化与软件产业研究所数字经济战略研究室主任高婴劢对中新社记者表示，人工智能大模型将在引领制造技术深刻变革、促进制造模式加速转型、推动制造体系全面重构方面发挥极其关键的作用，势必成为打造全球制造业未来竞争优势的关键。

目前人工智能大模型已经在各行各业落子不断。2022年，DeepMind开发的AlphaFold2模型几乎预测了所有的蛋白质结构。中国信息通信研究院近日发布的《2023大模型落地应用案例集》评选出52个大模型商业落地优秀示范，覆盖智能制造、教育教学、科技金融、文娱传媒、医疗、交通等各个行业。

“人工智能技术能够帮助机器通过图像学习、声音识别、感知监测等方式，快速、准确地检测产品，在减少人工质检成本、提升产品质量和生产效益方面的作用显著，在手机、家电、汽车等离散制造行业质检环节中的应用渐成规模。”高婴劢说。

中国工程院院士刘韵洁此前接受中新社等媒体采访时表示，面对以ChatGPT为代表的通用大模型的挑战，中国的机会在于行业大模型。

11月发布的《中国AI大模型创新和专利技术分析报告》显示，软件业、制造业及服务业等是中国大模型创新主体专利布局较多的行业，专利布局数量分别为3.6万件、3.4万件、2.8万件。百度、腾讯、阿里等企业深入推进专利产业化发展，在软件业、制造业等行业专利布局较多。

中国拥有场景众多的优势。百度推出的智能云开物工业互联网平台已积累4万多个工业模型和智能应用。在山西晋能集团，百度的智能云开物工业互联网平台帮助建设了采矿安全生产监控预警平台，依托AI算法减少巡检人员70%以上，通过多维度、多角度的视频识别、分析及统计，降低90%以上人为因素造成的安全事故。

不过，大模型在工业领域的应用仍处于早期阶段，落地还面临很多挑战。

展望未来，高婴劢认为，大模型赋能制造业将沿袭从单点应用向全系统、全流程、全生命周期渗透融合的发展路径，在优化设计流程、人机协作制造、产品互动服务等环节率先突破。这包括赋能研发设计、赋能生产制造、赋能产品服务等。

安筱鹏表示，AI将重构软件开发模式、交互方式、使用流程和商业模式，无论是研发类、管理类、生产类还是后服务类工业软件，都将用大模型重新升级一遍。

大模型与工业、制造业的融合，引发对数据保护的关注。刘韵洁表示，中国要把行业大数据利用好，管理好和保护好，这是很大的挑战。 (记者 刘育英)

(责编：杨虞波罗、李楠桦)

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