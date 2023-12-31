原标题：2023中国元宇宙工程大会在长春成功举办

近日，由中国光学学会、C3D产业联盟与长春理工大学联合举办的“2023中国元宇宙工程大会”，在长春市成功召开。吉林省委常委、省委宣传部长曹路宝为本次大会致辞。他表示，元宇宙具有将软件和硬件更好结合的强烈特征，将为数字经济提供新动能;吉林省在相关领域积累了雄厚的人才储备，拥有一批国内首创、国际领先的技术成果，正在转化成新的产业优势。

工业和信息化部科技司副司长刘伯超在致辞中表示，工信部正在抢抓新一代信息技术发展机遇，前瞻部署元宇宙等未来产业；希望大家借助本次大会深入交流，分享经验凝聚共识，助力打造中国元宇宙产业创新高地。

2023中国元宇宙工程大会由姜会林、许祖彦、庄松林、戴琼海等C3D产业联盟专家委员会30多位院士参事倡议发起，旨在落实“积极培育新能源、新材料、先进制造、电子信息等战略性新兴产业，积极培育未来产业，加快形成新质生产力，增强发展新动能”的战略部署，落实工业和信息化部等五部委联合印发的《元宇宙产业创新发展三年行动计划(2023-2025年)》，统一认知、保持一致，以三维互联网革命性认知思维为指导，打造国家元宇宙产业经济新架构，凝聚力量、形成共识，以应用场景为核心驱动，以消费新生代为主，全面构建我国面向第二个百年奋斗目标的新的产业技术革命体系和生态。

大会采用“1+16+N”总体架构的方式召开，即1场主论坛、16场主题分论坛、圆桌论坛及若干场各具特色的体验活动，元宇宙会议场景线下、线上虚实结合。

《中国元宇宙工程战略共识宣言》在大会期间正式发布。长春理工大学教授、C3D产业联盟副理事长刘智宣读共识宣言。共识宣言号召全球政府、企业及社会各界共同融入元宇宙的建设洪流，推动其健康、有序、可持续的发展，使之更好地服务于人类社会的进展和跃升;号召广大用户和社会精英们积极融入和支持元宇宙的激情建设，共同营造一个更加繁荣、欣欣向荣的元宇宙生态秩序。

(责编：杨虞波罗、李楠桦)

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