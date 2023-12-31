原标题：2023首届全国AI应用场景创新挑战赛总决赛收官

历时10个月时间，2023首届全国人工智能应用场景创新挑战赛30日在广东东莞收官。总决赛上，117个项目分别摘得种子组、天使组和成长组的特等奖、一等奖和二等奖；并发布了“2023全国人工智能应用场景创新人才培养与产业化论坛”东莞共识。

据介绍，此次赛事聚焦无人驾驶、智能装备、网络安全、生物医药等前沿领域，推动人工智能技术的实际应用和产业化发展，发掘具有潜力的创新项目和优秀人才。同时，大赛将为参赛项目提供产业孵化和投资机会，推动人工智能技术在各行业的广泛应用和深度融合。

闭幕式上，中国工程院院士、中国人工智能学会监事长蒋昌俊表示，此次总决赛举办是总结我国人工智能领域在应用场景赛道的发展成果，表彰优秀科技领军企业的重要举措，也是中国人工智能学会打造的核心赛事品牌，旨在激励更多的前沿颠覆性技术和创新人才不断涌现，这对全面提升我国人工智能科学技术创新与促进科技成果转化在粤港澳大湾区落地具有重要意义。

蒋昌俊表示，期待中国人工智能学会和东莞市政府在人工智能方面进一步合作，在科研成果、人才引进、项目招商等方面展开交流合作。

在2023首届全国人工智能应用场景创新挑战赛总决赛颁奖典礼上，天使组、成长组、种子组三大比赛类别的特等奖、一等奖、二等奖分别颁发。

其中，获得特等奖的项目共有8个，包括青岛慧拓智能机器有限公司和中国矿业大学(北京)的项目“5G智慧矿山无人化运输系统”、中国电科院的项目“融合迁移学习、集成优化与概率表征的新能源人工智能预测”、东南大学带来的“基于仿蜂窝气动驱动器的柔性康复手套”项目，清华大学带来的“智融星脑-面向应急救灾的卫星遥感在轨融合处理系统”项目，同济大学带来的“以服务为中心的金融信创原生容器PaaS云平台”项目等。

此外，大赛期间举行的项目对接会上，松山湖科学城集团、松山湖国际创新创业社区、光大We谷产业园、中集智谷产业园、清大创投、东莞科创资本等东莞松山湖的产业载体、投资机构与大赛组委会精选的11个总决赛项目代表展开对接交流，加速人工智能产业化落地发展。众多参赛代表表达了落地发展的意愿。（记者 王坚）

(责编：杨虞波罗、李楠桦)

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