陈键

2023年年底召开的中央经济工作会议指出，要以科技创新推动产业创新，特别是以颠覆性技术和前沿技术催生新产业、新模式、新动能，发展新质生产力。企业是科技创新与产业创新的主体，担负着促进经济转型升级、提质增效的重大使命，面对新任务新担当，企业是如何认识、理解新质生产力的？

12月29日，由人民网主办，北京市西城区人民政府、中国建设银行北京市分行协办的“2023年人民财经论坛”在人民日报社举办。在第二场圆桌论坛环节，用友集团副总裁、CMO郭金铜，阿里云研究院副院长穆飞，杉数科技联合创始人王曦，值得买科技集团CTO王云峰，贝壳集团产研事务线平台总经理王超围绕“发展新质生产力 以科技创新推动产业创新”主题进行了探讨。

谈到新质生产力中的“新”字，在郭金铜看来，其内涵对应的是数据新要素，数字智能新技术，以及新业务新产品、新的商业模式。对于新质生产力中的“质”字，他认为其内涵对应的是高质量发展，包含更强的市场竞争力、更高的经营绩效、更加可持续的发展三个维度。对应当前提升生产力的具体举措，体现为数实融合、智改数转的不断推进。

与郭金铜的宏观视角不同，穆飞着眼于微观层执行的落地。他认为，当前企业的数字化转型，需要科技平台协助其构建整体性、系统性更优的技术能力，以使领先想法更好地落实进具体业务，从而推动新质生产力加速形成。

王曦的企业在服务产业数字化赋能方面有经验。他提到，在数字化转型概念提出的早期，“数据是一种生产资料”的概念提得比较多，随着经济高质量发展周期的到来，企业需要的不仅仅是拥有数据，而是希望由此产生实实在在的经营效益，数据作为重要的生产资料，只有与优秀的生产力相结合才能爆发出强大的能量。

作为一家聚焦在消费赛道的科技公司管理者之一，王云峰真实感受到新质生产力的力量。他提到，通过应用AI技术，其企业某些业务环节的效率提升了40%左右。对于新质生产力在中国的发展前景，他表示非常看好。

王超分享了数字技术在房产交易领域的实践成果。他提到，通过积累楼盘信息大数据，市场“假房源”泛滥现象得到遏制，行业标准化程度持续提升。通过VR技术的应用，大量的线下数据被在线还原，从而让消费者获得了跨越空间与时间的体验。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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