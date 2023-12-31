人民网北京12月31日电 （记者乔雪峰）记者从中国铁路北京局集团有限公司（以下简称中国铁路北京局）获悉，12月30日是京张高铁开通运营四周年纪念日，京张高铁迎来元旦假期运输客流高峰。今年以来，京张高铁已累计发送旅客1976万人次，元旦假期预计发送旅客数量将达到15万人次。

在30日开往呼和浩特方向的G2459次列车上，旅客与车组工作人员共同庆祝京张高铁开通运营四周年，纷纷在心愿墙上留下签名，一同合影留念。

据了解，中国铁路北京局为方便广大旅客共赴冰雪之约，四季度以来将京张高铁4对动车组列车改等级为高速动车组列车。客流高峰日进一步补强运力，重联崇礼方向4对，加开太子城方向5对高峰线，加开张家口方向7对高峰线，满足旅客出行需求。

此外，列车服务箱内增配行李固定器、高铁儿童安睡坐垫、列车急救包、跌打损伤膏药、去渍笔、姜红茶、暖宝宝等，为滑雪和旅游观光的乘客提供贴心周到的服务。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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