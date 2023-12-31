人民网北京12月30日电 （记者栗翘楚）12月29日，由人民网主办，北京市西城区人民政府、中国建设银行北京市分行协办的“2023年人民财经论坛”在人民日报社举办。论坛的主题为“以高质量发展推进中国式现代化”，邀请各界嘉宾探讨我国经济发展的机遇与挑战，为国家发展激荡观点、贡献智慧。

会议期间，参会嘉宾围绕“展望中国经济：巩固和增强经济回升向好态势”的圆桌论坛话题，进行了经验交流分享。

圆桌论坛现场。人民网记者 王天乐摄

“展望2024年中国经济，如何进一步恢复和巩固今年经济向好的趋势，关键是强信心和稳预期。”中国人民大学中国资本市场研究院联席院长赵锡军表示，要在实体领域与新兴领域不断释放积极信号，将其传导至经营主体、投资者和消费者，让他们变成改善预期和提振信心的重要力量。

前不久召开的中央经济工作会议指出，要强化宏观政策逆周期和跨周期调节，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加强政策工具创新和协调配合。

“我们期待货币供应和信贷的增长，不仅与经济预期还要与价格、通胀的预期目标相匹配。”赵锡军说。

近年来，我国持续深化金融供给侧结构性改革，稳步扩大金融开放，统筹发展与安全，有力推动了经济高质量发展。

“2023年，银行业为我国经济的发展作出了显著贡献。无论是个人房贷，还是企业普惠贷款，都感受到了成本的降低。”中国建设银行研修中心副主任宋效军表示，我国经济在全球大型经济体里最具韧劲，并且正在稳步转型，向高质量发展迈进。在此背景下，银行业的信贷投向了专精特新、支持老百姓普惠金融等方面。

展望2024年，中国经济还有哪些新机遇？中金公司研究部首席海外策略分析师刘刚表示，首先是扩大内需，内需大市场是我国经济最大的内在依托和韧性所在，随着消费新业态的不断涌现，可以进一步提振和发掘新需求亮点；其次是产业升级，以中央经济工作会议强调的“颠覆性技术和前沿技术”,对冲当前人口、杠杆和地产周期的节点也非常关键；三是我国现有终端制造业具有较强的比较优势，优势行业“出海”实现第二曲线成长也是产业和市场关注的话题。“这三点分别对应我国处于中长期结构化转型关键阶段所面临的三个周期节点，是跨越短期波动挑战更值得期待的方向。”刘刚说。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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