12月30日8时13分，我国在酒泉卫星发射中心使用长征二号丙运载火箭，成功将卫星互联网技术试验卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。新华社发（汪江波 摄）

12月30日上午，长征二号丙运载火箭携手远征一号S上面级在酒泉卫星发射中心点火起飞，成功将卫星互联网技术试验卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功，完成了今年长征系列运载火箭发射任务的“收官之战”。

本次发射的长征二号丙运载火箭携手远征一号S上面级，由航天科技集团有限公司所属中国运载火箭技术研究院抓总研制，可执行近地轨道、太阳同步轨道及地球同步转移轨道、地月转移轨道等轨道发射任务，具备一箭一星、一箭多星发射及星座部署能力，700公里太阳同步轨道运载能力为2.5吨。

本次任务，长征二号丙运载火箭处于多个任务并行设计、多个产品线并行生产的超高密度发射阶段。长征二号丙运载火箭总体副主任设计师谢志丰介绍，型号队伍通过提前谋划等措施，确保高质高效完成发射任务。同时展现了长征二号丙运载火箭出色的经济性和可靠的履约能力。

“本次发射是远征一号S上面级2023年第三次发射任务。”远征系列上面级总体副主任设计师张绪斌介绍，截至目前，远征一号S上面级已飞行7次，成功率100%。

上面级是运载火箭最上面的一级或多级，由基础级运载器发射进入准地球轨道或地球轨道，然后依靠自身动力进一步将有效载荷送入预定工作轨道或位置，就如同机场的摆渡车——火箭把卫星送到“起点站”，卫星要想到达“终点站”，往往需要自己多次变轨，如果使用上面级，就可以将卫星“一站式”送至目标轨道。

同时，运载火箭将其送入太空后，上面级一般可多次启动点火，将一个或多个有效载荷送入预定轨道，从而满足不同发射任务的需求。

卫星等载荷“一站”到达目的地，一方面可以减少卫星自身的燃料消耗，从而延长寿命。另一方面，“减负”后的卫星得以实现小型化，在太空之旅中可以“轻装上阵”。且在运送完卫星后，上面级可以自行进入垃圾轨道，不占用宝贵的同步轨道位置资源。

通过将上面级与长征系列运载火箭灵活组合，可最大程度发挥基础级火箭的运载能力。利用上面级轨道部署能力，以一箭多星发射方式，可有效提高发射效率，减少发射组织次数，降低任务成本，满足日益增长的航天高密度发射需求。

2023年，长征二号丙运载火箭宇航发射九战九捷，打破该型号年度发射次数纪录，完成了今年长征系列运载火箭发射任务的“收官之战”。本年度，航天科技集团实施了48次宇航发射，其中长征系列运载火箭47次、捷龙三号运载火箭1次，将130余颗（含搭载）航天器送入预定轨道，发射任务全部取得圆满成功。我国长征系列运载火箭连胜纪录已刷新至175次。（记者宋晨）

(责编：宋心蕊、杨光宇)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经