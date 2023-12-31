人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

长二丙成功发射 2023年长征系列运载火箭发射任务收官

2023年12月31日10:11 | 来源：新华社
小字号

12月30日8时13分，我国在酒泉卫星发射中心使用长征二号丙运载火箭，成功将卫星互联网技术试验卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。新华社发（汪江波 摄）

12月30日8时13分，我国在酒泉卫星发射中心使用长征二号丙运载火箭，成功将卫星互联网技术试验卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。新华社发（汪江波 摄）

　　12月30日上午，长征二号丙运载火箭携手远征一号S上面级在酒泉卫星发射中心点火起飞，成功将卫星互联网技术试验卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功，完成了今年长征系列运载火箭发射任务的“收官之战”。

　　本次发射的长征二号丙运载火箭携手远征一号S上面级，由航天科技集团有限公司所属中国运载火箭技术研究院抓总研制，可执行近地轨道、太阳同步轨道及地球同步转移轨道、地月转移轨道等轨道发射任务，具备一箭一星、一箭多星发射及星座部署能力，700公里太阳同步轨道运载能力为2.5吨。

　　本次任务，长征二号丙运载火箭处于多个任务并行设计、多个产品线并行生产的超高密度发射阶段。长征二号丙运载火箭总体副主任设计师谢志丰介绍，型号队伍通过提前谋划等措施，确保高质高效完成发射任务。同时展现了长征二号丙运载火箭出色的经济性和可靠的履约能力。

　　“本次发射是远征一号S上面级2023年第三次发射任务。”远征系列上面级总体副主任设计师张绪斌介绍，截至目前，远征一号S上面级已飞行7次，成功率100%。

　　上面级是运载火箭最上面的一级或多级，由基础级运载器发射进入准地球轨道或地球轨道，然后依靠自身动力进一步将有效载荷送入预定工作轨道或位置，就如同机场的摆渡车——火箭把卫星送到“起点站”，卫星要想到达“终点站”，往往需要自己多次变轨，如果使用上面级，就可以将卫星“一站式”送至目标轨道。

　　同时，运载火箭将其送入太空后，上面级一般可多次启动点火，将一个或多个有效载荷送入预定轨道，从而满足不同发射任务的需求。

　　卫星等载荷“一站”到达目的地，一方面可以减少卫星自身的燃料消耗，从而延长寿命。另一方面，“减负”后的卫星得以实现小型化，在太空之旅中可以“轻装上阵”。且在运送完卫星后，上面级可以自行进入垃圾轨道，不占用宝贵的同步轨道位置资源。

　　通过将上面级与长征系列运载火箭灵活组合，可最大程度发挥基础级火箭的运载能力。利用上面级轨道部署能力，以一箭多星发射方式，可有效提高发射效率，减少发射组织次数，降低任务成本，满足日益增长的航天高密度发射需求。

　　2023年，长征二号丙运载火箭宇航发射九战九捷，打破该型号年度发射次数纪录，完成了今年长征系列运载火箭发射任务的“收官之战”。本年度，航天科技集团实施了48次宇航发射，其中长征系列运载火箭47次、捷龙三号运载火箭1次，将130余颗（含搭载）航天器送入预定轨道，发射任务全部取得圆满成功。我国长征系列运载火箭连胜纪录已刷新至175次。（记者宋晨）

(责编：宋心蕊、杨光宇)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
京张高铁开通运营4周年 今年累计发送旅客1976万人次
　　人民网北京12月31日电 （记者乔雪峰）记者从中国铁路北京局集团有限公司（以下简称中国铁路北京局）获悉，12月30日是京张高铁开通运营四周年纪念日，京张高铁迎来元旦假期运输客流高峰。今年以来，京张高铁已累计发送旅客1976万人次，元旦假期预计发送旅客数量将达到15万人次。…
加速本土化进程 这家医疗企业因何与上海同频共振？
　　45载砥砺奋进，改革开放45年来，我国医疗行业在对外开放中不断加速发展。近年来，随着“健康中国”上升为国家战略，我国医疗行业继续驶入“快车道”。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部