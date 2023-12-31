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国家统计局：12月份制造业采购经理指数有所回落

2023年12月31日10:31 | 来源：中国新闻网
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　　中新网12月31日电 据国家统计局网站31日消息，国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河解读2023年12月中国采购经理指数表示，12月份制造业采购经理指数有所回落，非制造业商务活动指数小幅回升。

　　12月份，制造业采购经理指数为49.0%，比上月下降0.4个百分点；非制造业商务活动指数为50.4%，比上月上升0.2个百分点；综合PMI产出指数为50.3%，比上月微落0.1个百分点，我国经济总体产出景气水平保持稳定。

　　制造业采购经理指数有所回落

　　12月份，受部分基础原材料行业生产淡季等因素影响，制造业PMI比上月下降0.4个百分点，景气水平有所回落。

　　生产指数保持扩张。生产指数为50.2%，比上月下降0.5个百分点，仍高于临界点，制造业企业生产连续7个月保持扩张。从行业看，木材加工及家具、金属制品、通用设备、电气机械器材等行业生产指数均高于54.0%，相关行业生产增长较快；纺织、石油煤炭及其他燃料加工、非金属矿物制品等行业生产指数低于临界点，企业产能释放不足。

　　新订单指数有所下降。新订单指数为48.7%，比上月下降0.7个百分点，制造业市场需求偏弱。从行业看，金属制品、铁路船舶航空航天设备、计算机通信电子设备等行业新订单指数均继续位于临界点以上，相关行业市场需求保持扩张；纺织服装服饰、化学原料及化学制品、非金属矿物制品等行业新订单指数均较低，市场需求仍显不足。

　　新动能继续增长。从重点行业看，高技术制造业和装备制造业PMI分别为50.3%和50.2%，高于制造业总体水平，继续保持扩张；消费品行业PMI为49.4%，景气水平有所回落；高耗能行业PMI为47.4%，低于制造业总体水平1.6个百分点，景气水平偏低。

　　市场预期稳定。生产经营活动预期指数为55.9%，比上月上升0.1个百分点，连续6个月位于较高景气区间，制造业企业对市场发展信心稳定。从行业看，受元旦、春节临近带动，农副食品加工、食品及酒饮料精制茶等消费品行业生产经营活动预期指数均升至60.0%以上高位景气区间，企业对近期行业发展信心较强。

　　从全球范围看，今年以来欧美等主要经济体制造业持续收缩，12月份美国和欧元区制造业PMI初值分别为48.2%和44.2%。当前外部环境复杂性、严峻性、不确定性上升，调查中部分企业反映，海外订单减少叠加国内有效需求不足是企业面临的主要困难。

　　非制造业商务活动指数有所回升

　　12月份，非制造业商务活动指数为50.4%，比上月上升0.2个百分点，非制造业扩张有所加快。

　　服务业商务活动指数与上月持平。服务业商务活动指数为49.3%，景气水平与上月持平。从行业看，受近期寒潮等因素影响，部分与出行消费相关的服务行业市场活跃度偏弱，其中水上运输、航空运输、住宿、居民服务等行业商务活动指数低于46.0%；同时，邮政、电信广播电视及卫星传输服务、货币金融服务、保险等行业商务活动指数均位于55.0%以上较高景气区间，业务总量持续较快增长。从市场预期看，业务活动预期指数为59.4%，比上月上升0.1个百分点，服务业企业对近期行业恢复发展继续保持乐观。

　　建筑业商务活动指数扩张加快。建筑业商务活动指数为56.9%，比上月上升1.9个百分点，部分企业在春节假期前加快施工进度，建筑业景气水平有所回升。从市场预期看，业务活动预期指数为65.7%，今年以来始终位于高位景气区间，建筑业企业对市场发展预期稳定向好。

　　综合PMI产出指数基本持平

　　12月份，综合PMI产出指数为50.3%，比上月微落0.1个百分点，仍高于临界点，表明我国企业生产经营活动总体保持扩张。构成综合PMI产出指数的制造业生产指数和非制造业商务活动指数分别为50.2%和50.4%。

(责编：宋心蕊、杨光宇)
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