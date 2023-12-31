人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

林朝晖：为专精特新小巨人提供更加专业、专注的服务

2023年12月31日11:03 | 来源：人民网
小字号

中国建设银行北京市分行党委书记、行长林朝晖发言。人民网记者 王天乐摄

中国建设银行北京市分行党委书记、行长林朝晖发言。人民网记者 王天乐摄

人民网北京12月31日电 （欧阳易佳）近日，由人民网主办，北京市西城区人民政府、中国建设银行北京市分行协办的“2023年人民财经论坛”在人民日报社举办。论坛的主题为“以高质量发展推进中国式现代化”，邀请各界嘉宾探讨我国经济发展的机遇与挑战，为国家发展激荡观点、贡献智慧。

中国建设银行北京市分行党委书记、行长林朝晖发言时表示，国家实施专精特新体系以来，已涌现出12000余家国家级“小巨人”企业。这个活力群体作为所在细分市场新质生产力的代表，是引领科技创新和产业变革的生力军，需要集全社会之力扶持他们加速成长。

“打造828巨人港·专精特新‘小巨人’企业服务平台，是富有创造性的探索实践，平台立足西城独特的区位优势，跨界汇集了政府、央媒、金融基础设施、大型金融机构等方面的高能级资源，致力于高平台、多维度、全生态助力‘小巨人’企业成长提速、破茧成蝶。”林朝晖说，“建行北京分行作为发起机构之一，将发挥国有大行在科技金融领域的专业优势，包括自主创新的科创专属评价体系﹑股债联动等科创专属金融解决方案﹑数字化撮合平台等产业链供应链对接服务等，联动社会各方力量、汇集各方面资源，为他们提供更加专业、专注的服务，匹配更加友好、耐心的资本，协力打造创新生态培育和产融结合的新范式。”

(责编：杨虞波罗、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
林朝晖：为专精特新小巨人提供更加专业、专注的服务
　　中国建设银行北京市分行党委书记、行长林朝晖发言。人民网记者 王天乐摄 人民网北京12月31日电 （欧阳易佳）近日，由人民网主办，北京市西城区人民政府、中国建设银行北京市分行协办的“2023年人民财经论坛”在人民日报社举办。…
赢得优势、赢得主动、赢得未来 实行更积极主动的开放战略
　　【观点摘要】 中国将会实施更大范围、更宽领域、更深层次对外开放。 今年以来，中国出台的一揽子政策有力促进了国际国内要素有序自由流动、资源高效配置、市场深度融合。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部