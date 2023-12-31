中国建设银行北京市分行党委书记、行长林朝晖发言。人民网记者 王天乐摄

人民网北京12月31日电 （欧阳易佳）近日，由人民网主办，北京市西城区人民政府、中国建设银行北京市分行协办的“2023年人民财经论坛”在人民日报社举办。论坛的主题为“以高质量发展推进中国式现代化”，邀请各界嘉宾探讨我国经济发展的机遇与挑战，为国家发展激荡观点、贡献智慧。

中国建设银行北京市分行党委书记、行长林朝晖发言时表示，国家实施专精特新体系以来，已涌现出12000余家国家级“小巨人”企业。这个活力群体作为所在细分市场新质生产力的代表，是引领科技创新和产业变革的生力军，需要集全社会之力扶持他们加速成长。

“打造828巨人港·专精特新‘小巨人’企业服务平台，是富有创造性的探索实践，平台立足西城独特的区位优势，跨界汇集了政府、央媒、金融基础设施、大型金融机构等方面的高能级资源，致力于高平台、多维度、全生态助力‘小巨人’企业成长提速、破茧成蝶。”林朝晖说，“建行北京分行作为发起机构之一，将发挥国有大行在科技金融领域的专业优势，包括自主创新的科创专属评价体系﹑股债联动等科创专属金融解决方案﹑数字化撮合平台等产业链供应链对接服务等，联动社会各方力量、汇集各方面资源，为他们提供更加专业、专注的服务，匹配更加友好、耐心的资本，协力打造创新生态培育和产融结合的新范式。”

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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