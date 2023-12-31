中共北京市西城区委书记孙硕发言。人民网记者 王天乐摄

人民网北京12月31日电 （欧阳易佳）近日，由人民网主办，北京市西城区人民政府、中国建设银行北京市分行协办的“2023年人民财经论坛”在人民日报社举办。论坛的主题为“以高质量发展推进中国式现代化”，邀请各界嘉宾探讨我国经济发展的机遇与挑战，为国家发展激荡观点、贡献智慧。

中共北京市西城区委书记孙硕发言时表示，新质生产力是代表新技术、创造新价值、适应新产业、重塑新动能的新型生产力，发展新质生产力是夯实全面建设社会主义现代化国家物质技术基础的重要举措。加快形成新质生产力是塑造发展新动能新优势的必然要求。

“我们立足北京，面向全国，着眼未来，发掘和培育了一批专精特新‘小巨人’企业。”孙硕说，“在人民网的大力支持下，在北京证券交易所、建设银行北京分行的多方鼎力支持和参与下，四方共同发起N方共建的828巨人港·专精特新‘小巨人’企业服务平台（以下简称‘828巨人港’）落地西城。”孙硕介绍，西城区将发挥好金融优势，积极搭建路演平台，营造良好的生态。“西城区将发挥好产业政策叠加效应，多维度政策支持，鼓励前沿技术在西城先行先试，创新应用。同时发挥好‘北京西城·首都高校发展联盟’平台作用，支持人才发展，为国家级平台、行业领军企业、专精特新‘小巨人’等更好地发展提供多方面的保障。”

“我们持续强化产业引领，搭建助力发展的大舞台。以‘828巨人港’为支点，成立专班实体化运行、现场化办公，为企业全周期成长提供全链条的支持、全要素的服务，增强产业生态孵化根据地的集聚效应、溢出效应、倍增效应，助力打造面向全国的专精特新‘小巨人’企业一站式服务的温暖港湾。”孙硕说，通过深入挖掘“城之源、都之始、河之端”优秀文化底蕴，大力推进“文化、科创、金融”三融合的西城模式，积极推动“东有巨人港、西有马连道、南有泛动画、北有科创巢、中有联盟链”的西城文化产业发展五大资源贯通、生态服务、价值孵化群落。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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