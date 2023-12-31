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江淮“牵手” 泽被一方——引江济淮工程试通水通航一周年观察

2023年12月31日13:48 | 来源：新华网
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　　新华社合肥12月31日电 题：江淮“牵手” 泽被一方——引江济淮工程试通水通航一周年观察

　　新华社记者陈尚营、赵金正、栾若卉

　　2022年年底，引江济淮工程试通水通航，长江与淮河实现历史性“牵手”。

　　展开中国地图，长江和淮河在安徽境内平行流过。视角放宽，江淮运河贯通，让其成为平行于京杭大运河的中国第二条南北水运大通道，在长三角地区形成“井”字形干线航道主骨架，引领内陆安徽“向海而兴”。

　　2023年9月16日，伴着嘹亮的汽笛声，一艘艘货船缓缓驶过引江济淮工程枞阳船闸，沿着菜子湖线航道，北上淮河。

　　菜子湖线航道通航，标志着江淮运河实现全线贯通。

　　安徽省引江济淮集团有限公司（简称“引江济淮集团”）负责人介绍，作为全国规划“四纵四横”高等级航道中的“纵二”组成部分，江淮运河上接沙颍河、中连合裕线、下延芜申运河，形成纵贯皖苏豫三省、全长1260余公里的江淮运河。

　　江淮运河打通了长三角与中原经济区之间的水运大动脉，是长江、淮河流域经济要素流通的关键通道。“江淮运河通航，安徽航运‘双通道达海、两运河入江、河江海联运’运输格局正式形成。”安徽省地方海事（港航）管理服务中心主任杨红雷说。

　　港因河兴。

　　冬日的合肥派河港，满载白色家电和光伏设备的集装箱卡车正缓缓驶入港区等待卸货，这些货物将通过江淮运河发往全球各地。

　　派河港是江淮运河上第一座集装箱码头。派河港负责人邵胜荣说，江淮运河建成后，派河港从始发港变成了中转港，已成为江淮水运枢纽，辐射范围扩大到中原地区，“自2023年2月投入运行以来，截至目前已发送货物突破8万标箱。”

　　目前，引江济淮工程全线日通行船只100艘次以上，通行船只及运量持续平稳增长。

　　对江淮运河沿线企业而言，货物“散改集”已成为节本增效的常规操作。

　　“以前我们收购的粮食主要通过公路和铁路的方式运往四川、湖北等地，但汽车运力有限、铁路运力紧张，走水运要绕路，大大限制了我们的销量。”河南省信阳市淮滨县正航粮食贸易有限公司总经理左明明说，江淮运河不仅可以将水运周期缩短约三分之一、运费降低约四分之一，而且能够大幅增加运量。

　　据安徽省交通运输厅测算，江淮运河通航后，每年可节约腹地大宗货物运费60多亿元，每年可减少碳排放近180万吨，降低沿线工业企业物流成本5%至10%。预测到2030年、2040年，江淮运河总水运量将分别达到1.38亿吨、1.85亿吨。

　　“长三角一体化发展中，业态分布会出现再平衡，江淮运河能够为产业集聚创造新的空间载体，吸引大宗商品、装备制造业等产业向沿线集聚，促进沿线经济社会发展。”安徽省交通运输厅综合规划处相关负责人说。

　　冬日的菜子湖，水光潋滟，飞鸟翔集。

　　这一横跨安徽省桐城、枞阳两地的湖区，承担着引江济淮工程的引江和通航任务，同时也是白头鹤、鸿雁、东方白鹳和白琵鹭等140多种珍稀越冬候鸟的栖息地。

　　眼下候鸟越冬怎么办？停航！为摸清和有效控制船舶对越冬候鸟的惊扰，从11月至次年3月的引江济淮工程航道菜子湖线禁航管理正在施行中。

　　“停航的确牺牲了一段时间的航运价值，但生态环境保护是系统调水工程中的重要组成部分。”引江济淮集团环保水保部副部长陈雪宝介绍，目前公司正在联合3家科研院所开展菜子湖候鸟越冬期适应性研究，用科学的研究手段了解、掌握、摸清工程建设运行对湖区内生物及其生存环境的影响。

　　寒冬时节，清冽的长江水顺着淮河与西淝河一路北上，注入安徽省亳州市城南调蓄水库，后输送至千家万户。

　　亳州地处皖北平原，属于极度缺水城市，人均水资源不到全国的四分之一，城市生产生活用水几乎全都要依靠地下水，生态环境也因地下水超采受到影响。水资源的匮乏，制约了亳州发展。

　　引江济淮工程的通水，让长江水通过新建的各级枢纽和水道在江淮大地上奔涌。

　　2020年6月底，引江济淮工程中率先建成的朱集泵站向亳州应急供水，截至目前已持续供水1.47亿立方米，占亳州城区用水量八成以上。

　　2022年10月，枞阳泵站向巢湖进行抗旱生态补水，累计达1.45亿立方米。目前，引江济淮工程已累计向河南供水近千万立方米；通过各级泵站提水、水闸引水2000多万立方米……

　　安徽计划在2025年年底前，完成15个县（市、区）城乡供水地下水水源替换。

　　引江济淮集团相关负责人表示，有序替换皖北地区城乡供水水源，将有利于皖北地区发挥人口资源丰富的优势，合理扩大城市空间规模，为城市发展增添新活力。

　　这是冬日江淮运河中常见的场景：波光粼粼的江淮运河河面上，满载货物的货轮鸣响汽笛向远方驶去；岸边宽敞的步道上，行人悠闲地观望着运河美景，兴致盎然。

(责编：宋心蕊、杨光宇)
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