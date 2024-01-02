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设计时速350公里！沪渝蓉沿江高铁合肥至武汉段开工建设

2024年01月02日10:33 | 来源：人民网
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人民网北京1月2日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，1月2日，沪渝蓉沿江高铁合肥至武汉段（以下简称沿江高铁合武段）开工建设。项目建成后，将进一步完善我国“八纵八横”高铁网沿江通道。

沿江高铁合武段位于安徽、湖北省境内，线路起自合肥铁路枢纽合肥南站，经安徽省六安市区及金寨县，湖北省麻城市、红安县至武汉铁路枢纽，经武汉天河站接入在建的沪渝蓉沿江高铁武汉至宜昌段。线路全长约360公里，设计时速350公里，共设合肥南等8座车站，建设工期4.5年。

沿江高铁合武段是我国“八纵八横”高铁网沿江通道的重要组成部分，路网地位十分重要。沿江高铁合武段建成后，将在合肥至武汉间形成新的高铁大通道，进一步优化长江经济带铁路网布局，便利沿线群众出行，对加快构建沿江综合交通运输体系，更好服务区域协调发展，推动长江经济带高质量发展，具有十分重要的意义。

(责编：王连香、高雷)
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