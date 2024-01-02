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点燃投资消费“双引擎” 中国经济焕发澎湃活力

王绍绍
2024年01月02日08:43 | 来源：人民网
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2023年，我国圆满实现经济社会发展主要预期目标，交出了一份沉甸甸、分量足的高质量发展“中国答卷”。去年前三季度，我国内需对经济增长的贡献率提升到113%；1月至11月，社会消费品零售总额427945亿元......着力扩大国内需求，正推动经济持续回升向好。

业内专家表示，扩大内需要发挥投资的关键性作用，同时发挥消费的基础性作用，让投资和消费在更高层次上形成动态的新的平衡，进一步积聚经济可持续发展动能。

消费是畅通国内大循环的关键环节和重要引擎，也是人民群众对美好生活的直观需求。国家统计局数据显示，2023年前三季度消费对经济增长的贡献率达83.2%。消费拉动经济增长的基础性作用日益凸显，为国民经济实现良性循环和高质量发展提供了强大的助力。

过去一年，新的消费增长点不断涌现。数字消费、国货“潮品”、文娱旅游等显现出巨大的市场潜力和增长空间，消费场景的创新满足消费者的个性化需求，激发消费活力。

“小先小先，打开取暖器！”一款可离线语音控制的先锋油汀电暖气片瞬间吸引了观众的眼球。在拼多多开启的“国货大联欢”直播活动中，超百家国货老字号的品质好物点燃网友们的消费热情。国货品牌持续“出圈”，成为促消费的强劲引擎。

随着越来越多的消费新场景涌现，消费市场迸发蓬勃生机。“即时零售”线上线下双向发力，“小时达”“30分钟达”为居民美好生活“加码”；健康服务越来越受年轻人青睐，暑假期间，美团平台上“配镜套餐”搜索量同比增长280%；“数字文旅”催生的文旅项目给游客带来沉浸式文化体验，激发文旅消费潜能……数字消费、服务消费、绿色消费、健康消费等不断为经济增长注入新动力。

此前召开的中央经济工作会议将“着力扩大国内需求”列为明年经济工作的重点，提出“形成消费和投资相互促进的良性循环”，部署“积极培育智能家居、文娱旅游、体育赛事、国货‘潮品’等新的消费增长点”以及“发挥好政府投资的带动放大效应，重点支持关键核心技术攻关、新型基础设施、节能减排降碳”等系列举措。

消费和投资相互促进的良性循环，既是构建高质量发展新格局的亮点，也是有效扩大内需的着力点。

在文旅市场“热力十足”的同时，铁路投资建设也正“火力全开”。在渝昆高铁川渝段土仑子大桥施工现场，作业人员正在对轨道进行精调，这是高铁开通运营前的一道重要工序，其目的是使轨道精度达到规范标准，满足高速列车快速、平稳、舒适运行要求。目前，渝昆高铁川渝段站房建设进入内部装修阶段，有望在 2024 年具备开通条件。

济南至郑州高铁全线贯通运营，丽江至香格里拉铁路、川青铁路青白江东至镇江关段开通运营建成通车，西部铁路建设跑出“加速度”……我国铁路投资持续增长，为经济社会高质量发展注入新动能。2023年1月至11月，全国铁路固定资产投资完成6407亿元，同比增长7.4%；截至2023年11月30日，全国铁路营业里程超15.55万公里，其中高铁4.37万公里。

2023年，在重大工程项目建设和其他一系列举措的共同作用下，我国稳投资取得明显成效。前10月，基础设施投资同比增长5.9%，增速比全部投资高3个百分点。民生补短板投资增长较快，水上运输业、铁路运输业、电力及热力的生产和供应业、燃气生产和供应业等投资增速都在20%以上。

国家发展改革委经济体制与管理研究所副研究员石颖认为，一方面，投资本身可以带来效益，同时通过投资产生带动、放大、辐射作用，扩大内需、提高就业、提振信心、带动发展。另一方面，消费和投资之间形成良性循环，以有潜能的消费牵引有效益的投资，以有效益的投资带动有潜能的消费，通过消费需求和投资需求共同发力，保证内需持续稳定增强，拉动经济增长。

(责编：孙红丽、高雷)
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