王绍绍

伴随着热烈的掌声，“快手村BA”广东站的决赛落下了帷幕。在赛后颁奖环节上，腊肠和烧鹅等广式美食纷纷上场，冠军得主大朗石厦篮球队更是将“大奖”脆皮烤乳猪与现场的观众一起分享。

2023年以来，“村超”“村BA”等群众性体育赛事的普及，助力体育运动成为更多人的生活方式，“运动即健康”理念逐渐深入人心。

线上线下“联动” 助阵“村BA”强势破圈

回首“村BA”的每一场赛事，现场都是人头攒动、一座难求。村民们自带小板凳、人字梯观赛，当地特色美食助阵必不可少。在贵州，当地艺术团、本地孃孃化身“啦啦队”；在宁夏，香气四溢的烤滩羊更让现场观众在观赛之余大快朵颐，既能“看得过瘾”又能“玩得尽兴”；在广东，传统与现代技术相结合的舞狮与机械醒狮表演令人眼前一亮……

“村BA”赛事现场座无虚席。受访者供图

一方水土孕育一方文化，体育文化与日常生活密不可分，与民俗民风紧紧相连，这正是“村BA”的独特之处。与线下观赛的热闹场景同步，快手等短视频平台在线上还转播了比赛盛况。

2023年6月，村BA贵州安顺小寨村站再次全网刷屏，直播总观看人次超3亿，相关话题视频播放量达4.5亿，全网热搜超161个；去年9月，村BA宁夏站直播总观看人次超3.2亿，相关话题视频播放量达4.7亿；最近的广东站直播总观看人次超3亿，相关话题视频播放量达7.2亿……

村BA的不断出圈，为群众体育注入了新的活力，也助力群众体育不断释放出新的能量。搭在了“自家门口”的群众体育大舞台让人们对自律运动、强健体魄的热忱越来越高涨。

“村赛事”带动“村经济” 助推赛事经济发展

氛围感拉满的“村BA”不仅点燃了人们的体育梦，还成为一些地方特色农产品的展销平台，以体育之名，助乡村振兴。

赛场上，当地群众载歌载舞欢聚一堂，获奖奖品都是当地非遗产品和农副产品；赛场外，电商直播、文旅行业火热，年轻人也在自发返乡从事篮球赛带来的新事业。

目前，许多“村BA”的举办地通过比赛，把当地的商业品牌和短视频平台的用户覆盖量结合，带动乡村的经济发展，更好地服务当地。例如村BA宁夏站打造了线上云集市，将赛事节点与特产带货结合，汇聚宁夏当地好物，又收获了一大波关注。广东站赛事期间，打造了可粤好吃、粤好玩、粤好买的“球村年货直播间”，打通赛事直播与主播带货直播间，边看赛边买货。值得一提的是，快手村BA官方决定，将本次广东站官方直播间的带货收入捐献给甘肃、青海地区，用于抗震救灾与灾后重建。

一场“村BA”篮球比赛现场。受访者供图

为扩大影响力、提升参赛体验，许多赛事举办地区对篮球场及周边进行了提质升级，配套宾客会客休息间、运动员更衣休息间，还增加了停车场、小吃街等，带动了村里农产品、旅游、餐饮、住宿、文创等行业的发展，大量就业岗位随之增加。

贵州台江县投资促进局提供的数据显示，2023年以来，台江县共接待省外客商考察调研126家，签订投资合同16个，签约总投资21.6亿元，在谈意向合作项目17个，计划投资总额27.63亿元。当地借势“村BA”助力招商引资实现新突破，把“比赛流量”转为“经济留量”。

以“快手村BA”为代表的热门赛事，正在探索一种更闭环、更全面、更立体的模式，沿着助农、惠农的方向，结合站内流量、达人、商务资源，开放“体育+”的经济通路。后期再将赛事带来的关注度推向助农通路的其他领域，让赛事本身聚拢的人气，产生直接的经济效益。

2024年，“快手村BA”将开启“开放办赛模式”，通过流量资源+媒体宣发资源+办赛基金的方式，与全国各地有能力、有特色的合作伙伴共建，打造规模更大、频次更高、内容场景更丰富的系列赛事，并预计在全年开放办赛30站，覆盖比赛场次超过500场。

“看见”群众体育价值 助力乡村体育事业

“十四五”规划和2035年远景目标纲要明确提出到2035年建成体育强国、健康中国的目标。迈向体育强国之路，是追求更快、更高、更强、更团结、更愉悦的健康之路。

《2023快手群众体育数据报告》显示，2023年3月至2023年9月，快手平台直播村赛500余场，累计观看人次超过8亿。“村BA”“村超”“村VA”等在内的村赛相关关键词搜索量直线攀升，越来越多的群众在短视频平台分享自己喜欢的赛事动态、创意挑战与训练锻炼日常，表现极为踊跃。在贵州小寨村，白发老者不忘对篮球的热爱，垂髫幼童将生活作为训练场，就连抱孩子的阿姨也能准确投篮。

数据显示，2023年上半年，快手体育内容创作者数量超过1700万，平台体育内容视频点赞量超过80亿，91%的体育内容由万粉以下创作者们发布，除了“三大球”、田径、钓鱼等日常体育运动外，武术、龙舟等中华传统体育项目，以及瑜伽、滑板、跑酷等潮流体育运动也成为了不少人的心头好。

“村BA”不仅吸引来了群众对体育运动的重视，更是推动着各地标准场地的普及、基础设施的改善、体育组织的建设。不少从乡村涌现出来的优秀运动员又回到家乡将技艺传授给孩子们，让体育文化代代相传。

群众体育澎湃的内生动力，成为中国加快建设体育强国、推进全民健身的一个新注脚，让幸福生活成色更足、质量更好，满足人民日益增长的美好生活需要。（实习生尉馨文对本文亦有贡献）

(责编：罗知之、吕骞)

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