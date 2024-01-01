人民网记者 乔雪峰

在贵州纳晴高速公路牂牁江大桥施工工地里，有一位修桥的工人，他的名字叫申修桥。“这是我父亲对我们当地交通发展的一个期许，他希望有一天能够造一座桥方便乡亲们出行。”谈起自己名字的由来，他告诉记者，如今，父亲当初要修桥的愿望已经实现，曾经饱受无桥之苦的窘境已经成为过去时。

交通运输一头连着生产，一头连着生活，承载着人民对美好生活的向往，是国家富强、人民幸福重要基础。

2023年，我国交通运输经济持续稳定恢复，跨区域人员流动量、货物运输量保持较快增长。如今，一个人员和货物高效流动的中国，充满了生机和活力，“人享其行、物畅其流”的美好愿景正逐渐成为美好现实。

出门即坦途 百姓俱欢颜

不是夜郎真自大，只因无路去中原。作为全国唯一没有平原支撑的省份，贵州境内山高谷深，沟壑纵横。特殊复杂的地形在早些年阻碍了群众出行，落后的交通状况严重制约了当地经济社会的发展。

出门即坦途，百姓俱欢颜。如今，连接贵州六纵大通道的纳晴高速，犹如群山之中疾驰的快车，满载山区百姓因路而富的期许，全速前进。横跨牂牁江的牂牁江大桥，更是为纳晴高速增加了一道亮丽的风景线，实现了“车在桥上走，人在画中游”。

建设中的纳晴高速牂牁江大桥。受访方供图

作为纳晴高速公路控制性工程之一，牂牁江大桥建成后，两岸路程将由1小时缩短为1分钟，真正做到了天堑变通途，有效带动当地经济发展，进一步为区域经济发展注入新活力。

筑桥出大山、天堑变通途。贵州架起一座座大桥的背后正是近年来我国打破交通“瓶颈制约”的一个缩影。

桥不仅畅通了路，更连起了小康和民心。从“县县通”到“村村通”、从“绿皮火车”到“高铁时代”、从激流险滩到“黄金水道”，一条高速公路或者一条铁路的通车，给群众生活带来了翻天覆地的变化。

如今，我国已经建成了全球最大的高速铁路网、全球最大的高速公路网和世界级的港口群，人民群众亲身感受着因交通带来的变化，享受到越来越便捷的出行服务。

据交通运输部发布的数据显示，2023年1至11月，我国完成交通固定资产投资3.6万亿元，新建高速铁路1700公里，新改（扩）建高速公路超7000公里，新增城市轨道交通运营里程超过360公里。

2023年1至11月，我国完成跨区域人员流动量555.9亿人次，高速公路车流量114.79亿辆，336个城市实现交通一卡通互联互通，主要网约车平台累计提供“一键叫车”服务超过1亿单。

2023年1至11月，我国新改建农村公路里程超过16万公里，完成农村公路投资超过4555亿元，新增通三级及以上公路乡镇327个，新增通硬化路较大人口规模自然村（组）22414个。

多地结束不通铁路的历史

2023年11月26日，丽香铁路正式建成通车，“复兴号”高原动车组列车开进香格里拉站，平均海拔3380米的云南迪庆藏族自治州融入全国铁路网，彻底结束了不通铁路的历史，为富民兴藏、民族团结注入了崭新活力。

丽香铁路开通满月，累计发送旅客超18万人次。受访方供图

云南省迪庆藏族自治州，藏语意为“吉祥如意的地方”，州府香格里拉市，藏语意为“心中的日月”。以前，迪庆藏族自治州贫困面广、贫困程度深，曾是全国“三区三州”深度贫困区。如今，迪庆犹如丽香铁路上奔驰的“复兴号”动车，当地各族群众的生活也在现代化道路上不断向前延伸。

“扎西德勒！火车开进香格里拉就数我最高兴了，我要好好工作，把家乡的美好通过铁路展示出去。”2001年出生的藏族实习列车员格茸培楚笑容满面地说。

在格茸培楚看来，坐着飞驰的动车走亲访友、外出求学经商将成为家乡各族群众的新选择，动车拉来的滚滚客流也将为家乡的发展带来源源不绝的动力。

随着丽香铁路开通，给当地人们出行带来便利的同时，大幅压缩了时空距离，缩短了货物运输时间，当地自产的青裸啤酒“坐”火车销往世界，当地被称为雪域山珍的松茸实现从大山森林到国外消费者手中一路领“鲜”，有力推动当地特色农产品销往全国乃至世界。

记者从中国铁路昆明局获悉，截至2023年12月26日，丽香铁路开通运营满1个月，累计发送旅客超18万人次，运输货物超2.3万吨。

2023年，我国铁路建设投资保持高位运行，一批新线陆续建成投产，我国铁路建设跑出“加速度”，为经济社会高质量发展注入新动能。数据显示，2023年1至11月，全国铁路固定资产投资完成6407亿元，同比增长7.4%，截至2023年11月30日，全国铁路营业里程超15.55万公里，其中高铁4.37万公里。

农村公路见证乡村发展巨变

“四好农村路”是我国一项重要的民生工程、民心工程、德政工程。近年来，“四好农村路”建设取得了实实在在的成效，为农村特别是贫困地区带去了人气、财气，也为党在基层凝聚了民心。

安远，用本地话解释就是很远的意思，那么安远到底远不远？在2014年以前，答案是非常远。当时，江西省赣州市安远还是赣南老区唯一一个无高速、无铁路、无国道的“三无”县。从县城到赣州市不到200公里的路程，去一趟要一天。多年来，在交通运输部的对口支援和省、市交通运输部门的支持下，宁定、寻全两条“十字型”高速公路穿境而过，三条省道升级为国道，结束了县内无高速、无国道的历史。如今已经是“安远不远，景在眼前”。

“十多年前，安远县没有国道，没有高速公路，老百姓出门就是晴天一身灰，雨天一身泥。”谈到近些年安远县交通的变化，交通运输部挂职干部，安远县县委副书记、副县长高翔在接受记者采访时表示，近年来，交通运输的快速发展让安远县群众出行和生产生活发生了巨大改变。如今，安远构建了高速公路体系、国省道体系以及农村公路体系，老百姓出行变得更加便捷和方便。

农村公路让老百姓出行变得更便捷。受访方供图

“现在村里的路修好了，畜牧业、旅游业也跟着好起来了。家家户户都开上了小轿车、住上了新房子，2022年我们嘎查人均收入超过3万元。”内蒙古自治区通辽市扎鲁特旗巴彦塔拉苏木东萨拉嘎查党支部书记吴云波满脸自豪地说。

曾经金戈铁马的草原上，国省干线公路纵横交错，农村公路像毛细血管一样分布在118万平方公里的大地上。车辆从远方来，又向远方去，朝发夕至、一日千里，鄂尔多斯煤炭、兴安盟大米、锡林郭勒羊、天赋河套各色蔬菜瓜果走向全国。

这是近年来我国“四好农村路”高质量发展的一个缩影。党的十八大以来，我国掀起了一轮又一轮农村公路建设热潮，从雪域高原到草原天路，“四好农村路”从无到有、从有到优，逐渐成为广大农民群众的致富路、幸福路。

数据显示，2023年1至11月，我国新改建农村公路里程超过16万公里，新增通三级及以上公路乡镇327个，新增通硬化路较大人口规模自然村（组）22414个。2023年1至11月，我国完成农村公路投资超过4555亿元，实施以工代赈项目3146个，提供养护就业岗位81.8万个。

“农村公路打破了区域隔绝、破除了地理屏障，连接起日新月异的城市和生机勃勃的乡村，是中国新时代真正的‘新时代超级工程’。”交通运输部新闻发言人、政策研究室副主任孙文剑接受记者采访时表示，当前，超过450万公里的农村公路已经真正成为我国新时代的超级工程、民心工程，也必将成为中国未来的网红工程。

道路通，百业兴。依托“四好农村路”的建设，不但加速了人流、物流在城乡间流动，还让农村地区实现“进得来、出得去、行得通、走得畅”。

如今，四通八达的农村公路，像一条条“毛细血管”分布在我国的广袤大地上，化作经济发展的脉络，见证着乡村振兴的巨变和群众的幸福生活。

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(责编：罗知之、吕骞)

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