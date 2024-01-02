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元旦假期旅客出行超1.2亿人次 交通部门多措并举保障旅客安全有序出行

2024年01月02日11:17 | 来源：人民网
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人民网北京1月2日电 （记者乔雪峰）记者从交通运输部获悉，2023年12月30日至2024年1月1日（2024年元旦假期期间），全国铁路、公路、水路、民航预计发送旅客总量12812.64万人次，比2023年同期（元旦假期期间，下同）增长78.4%，比2022年同期增长33.1%。

其中，铁路预计发送旅客4420.2万人次，比2023年同期增长177.5%，比2022年同期增长104.8%；公路预计发送旅客7699.8万人次，比2023年同期增长46.1%，比2022年同期增长8.6%；水路预计发送旅客173.64万人次，比2023年同期增长72.9%，比2022年同期增长36.3%；民航预计发送旅客519万人次，比2023年同期增长140.3%，比2022年同期增长110.9%。

元旦假期最后一天，全国普遍迎来了返程高峰。面对车流人流高峰，各地交通运输部门采取积极措施，全力做好路网调度、运输组织、安全应急、疏堵保畅等工作，切实保障旅客安全、有序、温馨出行。

在北京，各主要车站、客运段积极应对返程客流高峰。北京站认真研判返程客流形势，加强旅客出行服务保障，重点对电扶梯、电子显示屏、验检票闸机、自动售取票机、空调、饮水机等加大检查频次，确保应对大客流设备运行正常。北京西站重点加大到达客流监测力度，加强与站区管委的沟通协调及数据共享，通过地铁延时、加开夜间公交和摆渡车等形式减少夜间到达旅客离站等候时间。北京南站进行详细部署，监测盯控到达客流情况，全力做好服务保障。车站在出站口、电扶梯、站台、停车场等部位加强人员盯控服务，解答旅客问询，加强宣传引导提示。

为畅通回家之路的“最后一公里”，北京公交集团重点聚焦返京后地面交通接驳工作，做好火车站地区运输保障，加强与重点站区管委会及站办的协调对接，及时掌握列车客流信息，保障目前无地铁线路接驳的北京朝阳站运输工作，为途经北京朝阳站、北京西站等客流较高的夜7路、夜8路等8条重点夜班线路配备机动运力，根据现场客流情况加入线路运营，确保站台无乘客滞留的情况出现。

为做好返程期间虹桥枢纽客流疏散，上海交通管理部门试运行磁浮出租车上客点及蓄车场，上客点设置8个上客车位，采用港湾式发车布置，蓄车场设计蓄车位达280个，进一步提升虹桥枢纽出租汽车保障运能。此外，轨道交通1、2、10、17号线在图定基础上实施定点加开方案，如出现列车晚点等特殊情况及时调整优化轨道交通运营方案。

宁夏交通运输部门加强气象预警和路网监测调度，实时监测国省干线公路气象预警，利用公路监控视频、交通流量调查设施及百度路网大数据平台，对国省干线重点路段、桥梁、隧道及主要城市高速收费站出入口进行24小时监测预警，保障路网国省干线安全畅通。

山东烟台港客运公司统筹烟台-大连、龙口-旅顺、蓬莱-旅顺三条航线的航班计划，根据各客运站生产作业实际调配夜间载客航班，并结合各客运站地理位置和客流量调整泊位，调配载车、载客航班比例。同时，烟台港全面优化各航班检票时间、检票频次、短驳客车时间及客梯搭设作业流程，最大限度缩短旅客等待时间，提升旅客、轿车登船效率，为老弱病残旅客开通绿色通道，确保所有旅客享受最优质的登船体验。

(责编：孙红丽、高雷)
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