2023年12月29日，优必选正式在香港交易所主板挂牌上市。在上市仪式现场，熊猫机器人优悠稳步走上舞台，向周剑递出锣锤，优必选全新一代工业版人形机器人Walker S亮相，手持另一个锣锤走向舞台中央，与周剑一起敲响开市锣。

Walker S与优必选董事会主席、执行董事兼行政总裁周剑一起敲锣。（受访者供图）

周剑在上市仪式致辞中表示：“优必选在成立之初就秉承‘让智能机器人走进千家万户’的愿景，历经十余年逐步发展成为人形机器人的领导者和智能服务机器人的领航企业，上市后将践行对创新和技术的承诺，继续完善和提升人形机器人全栈式技术能力，以创新科技服务于解决社会重大问题和满足社会重大需求，创造真正可持续发展的长期社会价值。”

据了解，2020年至2023年上半年，优必选研发投入占总收入的比重达56.5%。自2012年成立以来，该公司始终专注于人形机器人核心技术研发，布局了机器人运动规划和控制、伺服驱动器、计算机视觉和语音交互、SLAM及自主导航技术、视觉伺服操作和人机交互以及机器人操作系统应用框架ROSA等全栈式核心技术，拥有1800余项相关专利。

周剑还提出，优必选聚焦于人形机器人的三大应用场景，包括工业制造、商用服务和家庭陪伴。其中，智能制造将成为人形机器人首个大规模应用的领域，人形机器人将重新定义AI时代的工人，把人从重复性的劳动中解脱出来；商用服务场景是人形机器人最快应用的市场，而家庭落地场景则是人形机器人最具潜力的应用市场。

据介绍，在香港创科政策利好的背景下，优必选已受邀在香港设立子公司和优必选香港研究院，广纳更多全球化的人才，联合港澳高校研发优势打造国际一流科技创新平台，强化具有国际竞争力的产业优势，加快人工智能和人形机器人在数字经济前沿领域的布局，立足香港的国际化优势辐射东南亚乃至欧美市场，连接全球、服务全球。

(责编：董童、李源)

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