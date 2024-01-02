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我国2024年元旦档电影票房创新高

2024年01月02日14:19 | 来源：新华网
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新华社北京1月2日电（记者王鹏）国家电影局2日发布数据，2023年12月30日至2024年1月1日，我国2024年元旦档电影票房达15.33亿元，创造了新的元旦档票房纪录。观影人次为3660万，国产影片票房为14.11亿元，市场占比为92.04%。

其中，《一闪一闪亮星星》以5.88亿元票房成绩领跑，《年会不能停！》《金手指》《潜行》《非诚勿扰3》位列二至五位。

从内容看，今年元旦档影片题材与假期氛围相契合。例如，《一闪一闪亮星星》讲述青春爱情的美好，《年会不能停！》《非诚勿扰3》通过幽默表达让大家在欢笑中快乐跨年，《金手指》和《潜行》则通过一波三折的情节、精彩的动作设计和演员表演吸引观众。

(责编：卫嘉、白宇)
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