人民网北京1月2日电 （焦磊）随着“十四五”时期各地血浆站计划持续落地，血液制品行业正吸引更多资本进入。日前，海尔集团宣布，其已与医疗健康企业及血浆制品生产商基立福达成战略合作，海尔集团将以总价125亿人民币收购基立福所持有上海莱士血液制品股份有限公司20%股份并合计获得26.58%的表决权。

据了解，交易完成后，基立福将继续持有上海莱士6.58%的股份，并保留董事会席位。根据上海莱士公告称，董事会按照协议改组完成后，海尔集团或其指定关联方将成为上市公司控股股东，海尔集团将成为上市公司实际控制人。同时，基立福与上海莱士也达成长期战略合作协议，双方所签白蛋白独家代理协议期限将延长十年，并在此基础上获得续展十年权利。

近年来，海尔着力布局大健康产业赛道，打造了盈康一生大健康生态品牌。据了解，盈康一生致力于高端科研设备、医疗器械和医疗服务解决方案的研发、生产及应用，其在血浆血液成分采集、存储、制备、冷链运输及临床应用等领域已形成产业生态，此次交易将助力盈康一生进一步完善血液生态产业链布局。

据介绍，交易完成后，海尔集团将支持上海莱士继续加大研发投入，并运用物联网场景解决方案来优化供应链管理，推进流程管理数字化和智能化，实现全流程可视和价值链提升。海尔集团也将利用自身在智能制造、精益管理和公司治理等方面长期积累的优势赋能上海莱士，以满足社会对高质量血液制品的迫切需求。

海尔集团董事局副主席、执行副总裁谭丽霞表示：“此次战略合作的达成，进一步完善了盈康一生的血液产业链布局，是我们深入医疗健康核心领域的关键进程。我们期待与上海莱士、基立福紧密合作，提升血液生态产业链整合与创新，为大健康产业高质量发展贡献力量。”

基立福首席企业官Raimon Grifols表示：“中国是我们增长战略的核心。达成此次合作，我们将有能力以更完善的服务来支持中国医疗体系的发展，为患者提供创新的药物和诊断解决方案。”

上海莱士董事长、总经理徐俊表示：“借助海尔的先进管理经验和全球资源优势，我们将不断提高产品工艺和技术创新能力，希冀成为中国乃至全球竞争力与创新性领先的公司。”

(责编：申佳平、高雷)

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