近日，广东科贸职业学院与广州视源电子科技股份有限公司共建的“现场工程师学院”，正式揭牌成立。据了解，该学院的成立旨在响应和扎实推进教育部办公厅等五部门联合印发并启动实施的“职业教育现场工程师专项培养计划”，进一步培养精操作、懂工艺、会管理、善协作、能创新的综合性技能人才。

据介绍，广东科贸职业学院信息学院与视源股份将围绕高端液晶显控行业、交互智能平板等智能软硬件产品测试、人机交互软件开发等领域，联合企业、科研院等共同制定现场工程师人才培养方案，育训结合，培养专业创新型人才，促进高质量就业，推进现代职业教育高质量发展。根据合作协议，学校和企业共同评选优秀在校生单独形成学徒制班级，由企业集中培训和岗位师带徒的形式培养，提高学生对实际工作的认识和应用能力。

广东科贸职业学院信息学院方面表示，未来将发挥自身优势，汇聚多方资源，创新“政校协企、产创研教”一体贯通的合作模式，建立更加开放、融通、高效的合作机制，共同推进新一代信息技术现场工程师人才培养，促进学校高质量特色发展，更好服务本地区域经济发展。

视源股份相关负责人表示，未来，集团的教育品牌希沃还将与更多院校开展校企合作，探索校企一体化育人模式，创新合作机制，扩大合作领域，深化合作内容，实现资源共建共享、优势互补、互利共赢的良好合作局面，为人才培养、专业建设、实习就业提供有力保障。

(责编：董童、李源)

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