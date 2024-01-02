原标题：【2024第一堂科普课】中国工程院院士刘大响：C919的知“心”人

新年伊始，一场别开生面的跨年晚会——“2024科学跨年之夜”吸引了中国百姓目光，十多位顶尖科学家通过网络直播为全国观众上了 “2024年第一堂科普课”。近年来，中国科学家在行星探测、量子计算、生物科学等诸多领域攀登高峰，实现突破。《环球时报》选取4位“科学跨年之夜”的代表嘉宾，通过报道他们的创新历程，分享科学进步的力量。

“走马灯居然就是航空喷气发动机的最初雏形！”在“2024科学跨年之夜”，航空动力专家、中国工程院院士、北京航空航天大学教授刘大响一边拆解走马灯，一边和现场的小朋友生动地介绍说，走马灯的工作原理和近代燃气轮机一样，都是根据热空气上升产生推力。

刘大响感慨道，航空发动机是航空工业的心脏，世界上仅有寥寥几国具有研制航空发动机的技术水平，而达到顶尖水平的，更是少之又少。由于受到技术封锁和缺乏核心技术的影响，过去中国在研制自主航空发动机方面进展缓慢。

2023年5月28日，国产大飞机C919迎来商业首飞，这是中国民航史上一个非常值得标注的日子。

“我今年就要87岁了，和飞机发动机打交道就有60多年。在这60多年中，一半的时间，我是在山沟里度过的。”刘大响分享说，航空发动机的自主研发离不开高空台这一大型装置，这是在地面模拟飞机发动机在空中的飞行状态和环境条件，对发动机整机和部件进行高空模拟试验的大型试验设备群。“我在深山中的30年，就是在建设中国自己的高空台。”1995年底，我国首个高空台交付国家验收，总体试验技术和测验精度达到世界同类设备先进水平，被誉为“亚洲第一台”，为我国20多个发动机型号完成试验。我国成为美俄英法之后第五个拥有类似规模高空台的国家。刘大响激动地说：“付出不是一朝一夕的奋斗，而是漫长无尽的坚守。”

北京市科协副主席陈维成对《环球时报》记者表示，“科学跨年之夜”将科学与节日巧妙融合，讲述科技创新故事，展现科技报国豪情，让公众深刻感悟国家科技发展的辉煌成就，增强民族自豪感和科学文化自信，对于弘扬民族文化，提高国家软实力具有积极意义。（记者 陈子帅 冷舒眉 王勇）

(责编：董童、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经