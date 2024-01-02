人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

中国工程院院士刘大响：C919的知“心”人

2024年01月02日16:17 | 来源：人民网-环球时报
小字号

原标题：【2024第一堂科普课】中国工程院院士刘大响：C919的知“心”人

新年伊始，一场别开生面的跨年晚会——“2024科学跨年之夜”吸引了中国百姓目光，十多位顶尖科学家通过网络直播为全国观众上了 “2024年第一堂科普课”。近年来，中国科学家在行星探测、量子计算、生物科学等诸多领域攀登高峰，实现突破。《环球时报》选取4位“科学跨年之夜”的代表嘉宾，通过报道他们的创新历程，分享科学进步的力量。

“走马灯居然就是航空喷气发动机的最初雏形！”在“2024科学跨年之夜”，航空动力专家、中国工程院院士、北京航空航天大学教授刘大响一边拆解走马灯，一边和现场的小朋友生动地介绍说，走马灯的工作原理和近代燃气轮机一样，都是根据热空气上升产生推力。

刘大响感慨道，航空发动机是航空工业的心脏，世界上仅有寥寥几国具有研制航空发动机的技术水平，而达到顶尖水平的，更是少之又少。由于受到技术封锁和缺乏核心技术的影响，过去中国在研制自主航空发动机方面进展缓慢。

2023年5月28日，国产大飞机C919迎来商业首飞，这是中国民航史上一个非常值得标注的日子。

“我今年就要87岁了，和飞机发动机打交道就有60多年。在这60多年中，一半的时间，我是在山沟里度过的。”刘大响分享说，航空发动机的自主研发离不开高空台这一大型装置，这是在地面模拟飞机发动机在空中的飞行状态和环境条件，对发动机整机和部件进行高空模拟试验的大型试验设备群。“我在深山中的30年，就是在建设中国自己的高空台。”1995年底，我国首个高空台交付国家验收，总体试验技术和测验精度达到世界同类设备先进水平，被誉为“亚洲第一台”，为我国20多个发动机型号完成试验。我国成为美俄英法之后第五个拥有类似规模高空台的国家。刘大响激动地说：“付出不是一朝一夕的奋斗，而是漫长无尽的坚守。”

北京市科协副主席陈维成对《环球时报》记者表示，“科学跨年之夜”将科学与节日巧妙融合，讲述科技创新故事，展现科技报国豪情，让公众深刻感悟国家科技发展的辉煌成就，增强民族自豪感和科学文化自信，对于弘扬民族文化，提高国家软实力具有积极意义。（记者 陈子帅 冷舒眉 王勇）

(责编：董童、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
夯实血液生态产业链 海尔集团入股上海莱士
　　人民网北京1月2日电 （焦磊）随着“十四五”时期各地血浆站计划持续落地，血液制品行业正吸引更多资本进入。日前，海尔集团宣布，其已与医疗健康企业及血浆制品生产商基立福达成战略合作，海尔集团将以总价125亿人民币收购基立福所持有上海莱士血液制品股份有限公司20%股份并合计获得26.58%的表决权。…
突破1.7亿吨 2023年三峡枢纽航运通过量创历史新高
　　人民网北京1月2日电 （记者乔雪峰）记者从交通运输部获悉，2023年三峡枢纽航运通过量达1.74亿吨，同比增长8.77%，再创历史新高。其中，三峡船闸运行11066闸次，通过量1.69亿吨；三峡升船机运行4614厢次，通过量478.59万吨；保障57.41万吨重点急运物资安全便捷过坝，护航旅客畅游三峡超220万人次。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部