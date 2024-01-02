人民网北京1月2日电 （记者许维娜）完善乡村基础设施、创新农货销售模式、开展电商技能培训……近年来，我国农村电商在促进农产品产销对接、推动农业转型升级、拓宽农民就业增收渠道等方面成效显著。数据显示，今年前三季度，全国农村网络零售额达1.7万亿元，增长12.2%。

政策给力，农村电商已成为农村创业的大舞台。有专家表示，进一步优化电商高质量发展的业态模式创新，是新发展格局下培育成熟健康消费市场的重要路径。

在此背景下，全域兴趣电商助农应运而生，其主要是对兴趣电商的拓展、深化和精细化，以满足消费者对美好生活多元化需求的追求。通过整合短视频、直播内容、商城、搜索等多种渠道和场景，将内容场景与货架场景相结合，发展出更多新渠道。

过去一年，许多商家和电商作者在电商平台上获得了新的收入。可以说，全域兴趣电商已经展现出了积极的作用。以抖音电商为例，其重点助农项目“山货上头条”聚焦乡村“人、货、场”，通过丰富的乡村类短视频和直播内容提升农货市场关注度。同时，通过专项扶助和培训指导，带动农货商家实现可持续发展，助推区域农特产产业发展。

“福建一直有煲汤的传统，许多网友表示购买菌菇后不知如何烹饪。因此，我将各种散装菌菇搭配成汤包，并逐步拍摄煲汤过程，确保大家拿到后即可轻松制作。这款汤包现已成为我家的明星产品。”“山货上头条”助农项目曾在福建福州举办了一场助力食用菌产业发展发布会，主播田小宇在现场分享了自己的经验。

随着农特产销量的攀升，平台助农模式也不断更新迭代。

今年，“山货上头条”项目从聚焦“区域专项主题助农活动”升级至“助农产业扶持”，在特色产业产销对接、品牌打造、附加值提升等重要环节上深度投入。食用菌就是今年的重点扶助产业之一。抖音电商通过给予流量倾斜、营销专项等方式，鼓励新农人通过全域电商平台推介家乡农产品，打造特色文化品牌，助力地区特色产业发展。

过去一年，甘甜多汁的广东茂名荔枝、浏阳蒸菜的“点睛之笔”湖南茶油、融合多种菌类的福建闽东菌汤包，皆在“山货上头条”项目中销量高涨，一定时期内同比增幅分别达到576%、520%和237%。此外，宁夏枸杞、海南椰子鸡、安徽六安瓜片、贵州大方豆干等地方代表性农特产，也获得了更大的销售市场。

用户的消费需求往往以“兴趣”为驱动力。这与电商市场关注乡村，从兴趣电商向全域兴趣电商升级的大趋势是一致的。据悉，2023年“山货上头条”助农项目共扶持了49个乡村产业。

电商助农不仅仅是将农产品搬到网上，更重要的是推动产业链升级。专家表示，展望未来，全域覆盖各类流量，全面满足用户的多样化交易需求，将成为趋势。（实习生王婧玥对此文亦有贡献）

(责编：申佳平、高雷)

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