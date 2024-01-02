人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

特色农产品借电商“出山” 兴趣消费激发更多乡村关注

2024年01月02日17:42 | 来源：人民网
小字号

人民网北京1月2日电 （记者许维娜）完善乡村基础设施、创新农货销售模式、开展电商技能培训……近年来，我国农村电商在促进农产品产销对接、推动农业转型升级、拓宽农民就业增收渠道等方面成效显著。数据显示，今年前三季度，全国农村网络零售额达1.7万亿元，增长12.2%。

政策给力，农村电商已成为农村创业的大舞台。有专家表示，进一步优化电商高质量发展的业态模式创新，是新发展格局下培育成熟健康消费市场的重要路径。

在此背景下，全域兴趣电商助农应运而生，其主要是对兴趣电商的拓展、深化和精细化，以满足消费者对美好生活多元化需求的追求。通过整合短视频、直播内容、商城、搜索等多种渠道和场景，将内容场景与货架场景相结合，发展出更多新渠道。

过去一年，许多商家和电商作者在电商平台上获得了新的收入。可以说，全域兴趣电商已经展现出了积极的作用。以抖音电商为例，其重点助农项目“山货上头条”聚焦乡村“人、货、场”，通过丰富的乡村类短视频和直播内容提升农货市场关注度。同时，通过专项扶助和培训指导，带动农货商家实现可持续发展，助推区域农特产产业发展。

“福建一直有煲汤的传统，许多网友表示购买菌菇后不知如何烹饪。因此，我将各种散装菌菇搭配成汤包，并逐步拍摄煲汤过程，确保大家拿到后即可轻松制作。这款汤包现已成为我家的明星产品。”“山货上头条”助农项目曾在福建福州举办了一场助力食用菌产业发展发布会，主播田小宇在现场分享了自己的经验。

随着农特产销量的攀升，平台助农模式也不断更新迭代。

今年，“山货上头条”项目从聚焦“区域专项主题助农活动”升级至“助农产业扶持”，在特色产业产销对接、品牌打造、附加值提升等重要环节上深度投入。食用菌就是今年的重点扶助产业之一。抖音电商通过给予流量倾斜、营销专项等方式，鼓励新农人通过全域电商平台推介家乡农产品，打造特色文化品牌，助力地区特色产业发展。

过去一年，甘甜多汁的广东茂名荔枝、浏阳蒸菜的“点睛之笔”湖南茶油、融合多种菌类的福建闽东菌汤包，皆在“山货上头条”项目中销量高涨，一定时期内同比增幅分别达到576%、520%和237%。此外，宁夏枸杞、海南椰子鸡、安徽六安瓜片、贵州大方豆干等地方代表性农特产，也获得了更大的销售市场。

用户的消费需求往往以“兴趣”为驱动力。这与电商市场关注乡村，从兴趣电商向全域兴趣电商升级的大趋势是一致的。据悉，2023年“山货上头条”助农项目共扶持了49个乡村产业。

电商助农不仅仅是将农产品搬到网上，更重要的是推动产业链升级。专家表示，展望未来，全域覆盖各类流量，全面满足用户的多样化交易需求，将成为趋势。（实习生王婧玥对此文亦有贡献）

(责编：申佳平、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
特色农产品借电商“出山” 兴趣消费激发更多乡村关注
　　人民网北京1月2日电 （记者许维娜）完善乡村基础设施、创新农货销售模式、开展电商技能培训……近年来，我国农村电商在促进农产品产销对接、推动农业转型升级、拓宽农民就业增收渠道等方面成效显著。数据显示，今年前三季度，全国农村网络零售额达1.7万亿元，增长12.2%。…
夯实血液生态产业链 海尔集团入股上海莱士
　　人民网北京1月2日电 （焦磊）随着“十四五”时期各地血浆站计划持续落地，血液制品行业正吸引更多资本进入。日前，海尔集团宣布，其已与医疗健康企业及血浆制品生产商基立福达成战略合作，海尔集团将以总价125亿人民币收购基立福所持有上海莱士血液制品股份有限公司20%股份并合计获得26.58%的表决权。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部