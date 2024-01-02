黄盛

近年来，各界携手加大力度筑牢互联网基础资源，推动中文网址高质量发展的举措，正在为广大网友提供更安全、可信的网络环境，提升中文互联网的国际竞争力，促进网络知识产权的保护与创新。在近日由中国互联网络信息中心主办的2023（第四届）中国互联网基础资源大会上，来自政、产、学、研各界代表就推动中文网址高质量发展进行了探讨，并就加大对互联网基础设施的投资和建设力度、提高中文网址的访问效率、强化网络知识产权保护等话题进行了建议。

工业和信息化部副部长徐晓兰表示，当前互联网日益成为推动发展的新动能，互联网基础资源的枢纽和基石作用更为凸显，要加强创新引领，增强数字产业化发展动力；激发数据潜能，促进产业数字化转型升级；深化数实融合，加快新型工业化发展进程；坚持互利共赢，巩固网络全球化发展态势，为全面建成社会主义现代化强国作出新的更大贡献。

“互联网基础资源支撑我国互联网30年高速发展，实现了互联互通、保障了高可扩展性、支撑了应用创新。”中国互联网络信息中心主任、党委书记刘郁林在会上表示，着眼当下新型工业化对互联网基础资源发展提出新要求，在泛在移动、智能运维、安全可信、协作治理等四个方面应提出更高要求。

中文网址是重要的互联网基础资源，其高质量发展备受各界关注。互联网域名系统国家工程研究中心相关负责人表示，中文网址是知识产权体系的重要组成部分，可以让社会机构组织实现线下线上统一，让用户看一眼就记住，在网络知识产权保护方面发挥着更加重要的作用。在建设网络强国过程中，也要加强网络文化建设，让以中华文明为底蕴的网络文化根植网络强国。

也有业内人士表示，筑牢互联网基础资源，构建包容、文化多样的网络环境，也需要加大科普宣传、开展技术培训、组织应用测评、推广典型应用、推进行业自律、探索长效机制等方面持续开展工作，推动中文网址高质量发展。

(责编：申佳平、高雷)

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