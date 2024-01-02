人民网北京1月2日电 （黄盛）2023年前三季度GDP增长5.2%，增速在全球主要经济体中保持领先；2023年1—11月份，工业增加值同比增长率为4.3%，较2022年同期提高0.5个百分点，社会消费品零售总额同比增长7.2%，较2022年同期提高7.3个百分点；2023年1-11月份，太阳能电池、服务机器人、新能源汽车产量分别增长56.2%、22.9%、27.7%，高技术产业投资同比增长10.5%，高技术制造业和高技术服务业投资分别增长10.5%、10.6%……

刚刚过去的2023年，我国经济总体回升向好，高质量发展扎实推进，新质生产力加速形成。中央经济工作会议在系统部署2024年经济工作时强调，要以科技创新推动产业创新，特别是以颠覆性技术和前沿技术催生新产业、新模式、新动能，发展新质生产力。

如何加快形成新质生产力？业内人士表示，新能源、新材料、高端装备制造等战略性新兴产业和未来产业是形成新质生产力的主阵地。在新一轮科技革命和产业变革深入发展之际，新质生产力带来颠覆性影响，需要持续解决新能源等产业重点领域和关键环节的瓶颈和短板，加快推进产业结构转型升级，提升全要素生产率，既满足当下经济转型升级的当期需求，也在未来产生高质量供给后，进一步创造有效需求。

变革性技术融合应用

持续重塑产业生态体系

什么是新质生产力？在中共中央党校（国家行政学院）中国式现代化研究中心主任张占斌看来，新质生产力代表生产力演化过程中的一种能级跃升，是科技创新发挥主导作用的生产力，以高效能、高质量为基本要求，以高新技术应用为主要特征、以新产业新业态为主要支撑、正在创造新的社会生产时代的生产力。培育和塑造新质生产力是构建现代化产业体系的必然要求，也是遵循可持续发展基本规则，强化产业源头技术创新和产业系统创新能力，不断提升国家综合实力与国际竞争力并实现高质量发展的必然选择。

也有业内人士认为，新质生产力的起点在于“新”，关键在于“质”，落脚于“生产力”。它以科技创新为主导，具有信息化、网络化、数字化、智能化、自动化、绿色化、高效化等特征，并在技术的前沿性、需求的突破性、影响的颠覆性、价值的战略性、前景的爆发性等方面加速构建中国式现代化产业体系。

如何进一步加速形成新质生产力？以新能源车产业为例，产业企业需要融合多种变革性技术，着力补齐短板、拉长长板、锻造新板，特别是电池技术、电动驱动系统、充电基础设施等方面实现融合创新提高车辆的续航能力、充电效率和用户体验，同时优化生产过程、降低生产成本，提高产业的竞争力和盈利能力。

智能化工厂里，机器人可实现自动化组装零部件。 人民网 黄盛摄

前不久发布的小米汽车SU7，便融合应用一系列变革性技术，加速产业生态体系优化——自主研发和生产的超级电机HyperEngine V8s，转速达到27200rpm，创新产业的转速极限；自研了CTB一体化电池技术，并首发电芯倒置技术，实现了目前CTB电池全球最高的77.8%电池集成效率，更安全、更耐用；在电池领域还申请了128项专利，已授权60项，自建电池包工厂，从源头保证电池性能和品质；同时还自研了“9100t超级大压铸集群”和自研压铸合金材料“小米泰坦合金”。

AI全面赋能也成为小米汽车融合前沿技术、实现硬核创新突破的新亮点。比如，小米针对智能驾驶的代客泊车场景，还自研了全球首个可量产的“端到端感知决策大模型”，可以实时观察、动态调整泊入机械库位等超高难度车位。

小米集团创始人、董事长雷军表示，融合工业硬科技、智能软科技、AI全面赋能，小米汽车创新汽车工业的技术栈，重塑产业生态体系，以汽车工业全栈技术的大融合加速形成新质生产力。

搭建高效协同的产业体系

推动消费市场跨越式发展

战略性新兴产业和未来产业是形成新质生产力的主阵地。以新能源汽车为例，近年来，在政策和市场的双轮驱动下，我国新能源汽车产业实现跨越式发展，建成了高效协同的产业体系，培育形成了全球最大的新能源汽车消费市场。

中国汽车工业协会日前发布的数据显示，2023年，汽车产业成为工业经济增长的主要拉动力。全年产销有望达到3000万辆左右，新能源汽车产销超过900万辆，汽车出口接近500万辆，中国品牌乘用车市场占有率稳定在50%以上。

数据背后，是新能源车产业在形成新质生产力过程中，搭建高效协同的产业体系，实现全要素生产率提升，创造新竞争优势，推动消费市场跨越式发展，更好满足消费者诉求，形成良性循环。

以小米汽车SU7为例，定位“C级高性能生态科技轿车”，立足通过高性能、生态科技、移动智能空间体验，推进汽车消费市场的跨越式发展。比如，该车配备了环绕式座舱，Nappy真皮座椅+人体工学设计，舒适又智能；同时，栈自研的智能底盘控制算法，具备全维智能感知和全局协同控制两大能力，可实现毫秒级全场景自适应动态底盘控制，在操控稳定的同时，带来几乎“零颠簸”的舒适驾乘体验。

值得关注的是，移动智能空间的消费体验上，小米汽车SU7实现了人车家全生态闭环，实现了产品、技术、产业之间的相互赋能，持续开放。小米澎湃OS 凭借HyperConnect 跨端互联框架，打通了包括小米汽车在内的200多个品类，高效连接全球超6亿设备，覆盖了用户95%以上的生活场景，让智能可以细致入微地服务每一个人。同在AI赋能加持下，人的操作习惯又会让“人车家全生态”变得更聪明。Xiaomi HyperMind作为智能思考中枢，可以感知和学习人的日常习惯，提供自动化建议。

也有业内人士表示，新能源车等战略性新兴产业，正在驱动向高端化、智能化、绿色化方向创新发展，技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型催生新质生产力。

(责编：申佳平、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经