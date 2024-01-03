2023年是“中美青年创客大赛”举办十周年。该项赛事由中华人民共和国教育部主办，中国（教育部）留学服务中心、清华大学、北京歌华文化发展集团有限公司、英特尔公司和中国大学科技园联盟承办，旨在通过竞赛形式促进中美两国创客文化与生态的建设，助力青年创客社区和众创空间环境的不断优化，培育青年创客成长成才。

据介绍，中美青年创客大赛自2014年创办以来，始终致力于为双方人文交流高层磋商机制增加创新亮点，中美两国青年的创新合作和对前沿科技的探索也从未间断。大赛举办十年来，中美两国青年参与大赛的规模不断扩大，赛事内涵逐年丰富，影响持续拓展。2023年庆典现场特别设立了大赛十周年回顾展，通过“往过去”“看现在”“致未来”三大篇章，展现大赛过往精彩瞬间。往届大赛获奖选手也纷纷回到活动现场，在开幕当天举办的中美青年创新创业论坛上，分享参赛心路历程和感悟。

在清华大学举行的2023中美青年创客大赛总决赛颁奖仪式暨大赛十周年纪念活动上，英特尔公司高级副总裁、英特尔中国区董事长王锐表示：“我们非常荣幸能够持续支持中美青年创客大赛，帮助中美青年运用数字技术为人类共同福祉和可持续发展的未来大胆创新，开放合作，促进中美人文交流。创新是英特尔的基因，人才是创新的基石。而教育是育人成才、点石成金的关键。未来，英特尔将进一步深耕包括青年人才在内的数字化能力建设，为各阶段、各行业的人才提供接触科技知识、学习数字技能的机会，为社会输送带动创新的活水之源。”

来自上海赛区的交大E谷团队和他们的“基于英特尔计算平台的自动驾驶缩微车整车在环仿真控制系统”获得主赛道·英特尔特别奖，英特尔公司副总裁、英特尔中国区公司事务总经理周兵在为该团颁奖时，鼓励选手们继续大胆创新，创造出更多更具科技力的优秀作品，帮助解决社会问题。

“中美青年创客大赛将多学科、多语言、多文化的交流融合起来，为人才培养搭建了高质量平台。” 英特尔研究院副总裁、英特尔中国研究院院长宋继强表示，“英特尔研究院其实是创客文化的缩影。未来我们希望继续充分利用新的开源硬件、开源AI软件等，继续去创造新的发明，新的产品。”

英特尔方面宣布，将与教育部深化合作，在教师培训、基础教育、高等教育、职业教育、教育数字化转型等多方面，支持教育部实施包括提升教师和学生科技创新能力、培养高素质技术技能人才、帮助提升教师视野和数字化能力等一系列教育项目和活动。英特尔还将在教育部的指导下，进一步促进现代数字技术的全民普及，以及优质教育资源的共享，为乡村教育的发展提供大力支持，为创新人才的培养提供更多展示舞台。

据悉，作为大赛的承办方，英特尔支持青年创客开放合作、大胆创新，运用数字化技术解决可持续发展的挑战，积极推动中美青年文化交流；更强调数字化技术应用，鼓励参赛选手应对数字化、网络化、智能化的新趋势，开发前瞻性解决方案，推进社会数字化转型，助力全球可持续发展。据了解，该公司为本次大赛提供了包括硬件平台、软件工具和相关培训在内的系统化、多方位的资源投入，鼓励参赛者使用智能化、网络化为代表的现代数字技术。同时，还提供了数字化开发套件、显卡等硬件，亦将持续开放OpenVINO、BigDL、oneAPI、FPGA等技术和平台，帮助参赛者加快创造创新的脚步。此外，为进一步提升参赛选手数字化技术应用技能，更好地使用平台与技术，该公司还与众多高校联手为各分赛区选手开展赛前培训，“手把手”教学指导，确保选手能充分利用数字化技术进行创造。

(责编：董童、李源)

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