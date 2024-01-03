人民网北京1月3日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台预计，1月3日早晨至上午，河北东南部、山东西部、江苏北部、安徽中北部、河南南部、湖北中部、湖南北部、陕西南部、四川盆地东部、辽宁中部等地的部分地区有大雾，其中河北东南部、山东西北部、江苏北部、安徽北部、湖北中部、湖南北部、四川盆地东部等地的部分地区有能见度低于200米的强浓雾，局地有能见度低于50米的特强浓雾。

防御指南：

1、由于陆地能见度较低，驾驶人员应控制速度，确保安全。

2、机场、高速公路、轮渡码头采取措施，保障交通安全。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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