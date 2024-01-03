铁路12306手机客户端推出购票需求预填等新功能
2024年01月03日09:44 | 来源：人民网
小字号
人民网北京1月3日电 （记者王连香）据中国铁路微信公众号消息，自1月3日零时起，铁路12306手机客户端推出购票需求预填和火车票起售提醒订阅两项新功能，旅客通过铁路12306官方平台购票将更加方便快捷。
目前，火车票预售期为15天。购票需求预填功能上线后，旅客朋友可于车票起售当日，预先填写乘车人、车次、席别等信息，在车票开始发售时一键提交订单并完成支付，使旅客购票更便捷。同时，铁路12306还推出了起售提醒订阅功能，旅客朋友可根据车票起售时间，提前通过系统设置多个提醒，以便及时提交购票订单。各趟列车的车票起售时间可通过铁路12306查询。
铁路12306推出两项新功能后，将进一步提升购票体验，更好地维护公平公正的购票环境，欢迎广大旅客使用。铁路部门将持续优化完善铁路12306系统功能，努力提供更加优质高效的购票服务。
(责编：王连香、高雷)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 铁路12306手机客户端推出购票需求预填等新功能
- 人民网北京1月3日电 （记者王连香）据中国铁路微信公众号消息，自1月3日零时起，铁路12306手机客户端推出购票需求预填和火车票起售提醒订阅两项新功能，旅客通过铁路12306官方平台购票将更加方便快捷。 目前，火车票预售期为15天。…
- 9部门：力争2027年县乡村三级客货邮站点数量达10万个以上
- 人民网北京1月3日电 （记者王连香）日前，交通运输部会同工业和信息化部等8部门联合印发了《关于加快推进农村客货邮融合发展的指导意见》（以下简称《意见》），《意见》提到，力争到2027年县乡村三级客货邮站点数量达10万个以上。 《意见》提出，力争到2027年，具备条件的县级行政区实现农村客货邮融合发展全覆盖，全国县乡村三级客货邮站点数量达10万个以上，农村客货邮合作线路达2万条以上，基本建成“一点多能、一网多用、功能集约、便利高效”的农村运输服务新模式，全国农村运输服务水平和可持续发展能力显著提升，人民群众获得感、幸福感、安全感显著增强。…
- 评论
- 关注