人民网北京1月3日电 （记者王连香）日前，交通运输部会同工业和信息化部等8部门联合印发了《关于加快推进农村客货邮融合发展的指导意见》（以下简称《意见》），《意见》提到，力争到2027年县乡村三级客货邮站点数量达10万个以上。

《意见》提出，力争到2027年，具备条件的县级行政区实现农村客货邮融合发展全覆盖，全国县乡村三级客货邮站点数量达10万个以上，农村客货邮合作线路达2万条以上，基本建成“一点多能、一网多用、功能集约、便利高效”的农村运输服务新模式，全国农村运输服务水平和可持续发展能力显著提升，人民群众获得感、幸福感、安全感显著增强。

《意见》明确，打造因地制宜的农村客货邮融合发展形式。提出“推广农村客运车辆代运邮件快件”“发展货运班车”等典型发展形式，并在此基础上拓展“农村客货邮+”电商、旅游、农业等发展形式。

《意见》提到，建设“一点多能”的农村客货邮融合发展站点。提出构建县乡村三级站点体系，拓展县级客运站客货邮功能，推进统一仓储、统一分拣、统一配送；拓展乡镇站点综合服务功能，增强上接县、下联村的集散中转服务能力；完善村级站点网络，打造“一站式”村级站点。

《意见》还提到，要推广安全可靠的农村客货邮融合发展装备、健全规范有序的农村客货邮融合发展服务体系、完善合作共享的农村客货邮融合发展机制等。

(责编：王连香、高雷)

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