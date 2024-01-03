人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

9部门：力争2027年县乡村三级客货邮站点数量达10万个以上

2024年01月03日09:05 | 来源：人民网
小字号

人民网北京1月3日电 （记者王连香）日前，交通运输部会同工业和信息化部等8部门联合印发了《关于加快推进农村客货邮融合发展的指导意见》（以下简称《意见》），《意见》提到，力争到2027年县乡村三级客货邮站点数量达10万个以上。

《意见》提出，力争到2027年，具备条件的县级行政区实现农村客货邮融合发展全覆盖，全国县乡村三级客货邮站点数量达10万个以上，农村客货邮合作线路达2万条以上，基本建成“一点多能、一网多用、功能集约、便利高效”的农村运输服务新模式，全国农村运输服务水平和可持续发展能力显著提升，人民群众获得感、幸福感、安全感显著增强。

《意见》明确，打造因地制宜的农村客货邮融合发展形式。提出“推广农村客运车辆代运邮件快件”“发展货运班车”等典型发展形式，并在此基础上拓展“农村客货邮+”电商、旅游、农业等发展形式。

《意见》提到，建设“一点多能”的农村客货邮融合发展站点。提出构建县乡村三级站点体系，拓展县级客运站客货邮功能，推进统一仓储、统一分拣、统一配送；拓展乡镇站点综合服务功能，增强上接县、下联村的集散中转服务能力；完善村级站点网络，打造“一站式”村级站点。

《意见》还提到，要推广安全可靠的农村客货邮融合发展装备、健全规范有序的农村客货邮融合发展服务体系、完善合作共享的农村客货邮融合发展机制等。

(责编：王连香、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
9部门：力争2027年县乡村三级客货邮站点数量达10万个以上
　　人民网北京1月3日电 （记者王连香）日前，交通运输部会同工业和信息化部等8部门联合印发了《关于加快推进农村客货邮融合发展的指导意见》（以下简称《意见》），《意见》提到，力争到2027年县乡村三级客货邮站点数量达10万个以上。 《意见》提出，力争到2027年，具备条件的县级行政区实现农村客货邮融合发展全覆盖，全国县乡村三级客货邮站点数量达10万个以上，农村客货邮合作线路达2万条以上，基本建成“一点多能、一网多用、功能集约、便利高效”的农村运输服务新模式，全国农村运输服务水平和可持续发展能力显著提升，人民群众获得感、幸福感、安全感显著增强。…
高质量服务实体经济 看五家银行机构如何做好“五篇大文章”
　　金融是国民经济的血脉。中央金融工作会议指出，做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部