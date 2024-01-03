人民网记者 杜燕飞

金融是国民经济的血脉。中央金融工作会议指出，做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章。

“着力推动科技与金融深度融合”“把绿色金融融入各类金融服务”“运用金融科技扩大小微企业服务覆盖面”“实现‘基础金融不出村、综合金融不出乡（镇）’”……日前，在国家金融监管总局举办的新闻发布会上，国家开发银行、工商银行、招商银行、江苏银行、青海省农信联社有关负责人围绕“五篇大文章”，介绍了高质量服务实体经济的相关情况。

国家金融监管总局"做好五篇大文章，高质量服务实体经济"新闻发布会现场。人民网记者 杜燕飞摄

发展科技金融 助力科技企业创新发展

“我们着力推动科技与金融深度融合，助力推进重大科技基础设施布局建设，服务战略性新兴产业等新质生产力发展。在网络基础设施方面，支持5G网络和固定宽带网络建设，助力工业互联网建设。在算力基础设施方面，支持全国一体化算力网络节点等‘东数西算’工程项目和人工智能计算中心建设。在科学研究设施方面，支持合肥综合性国家科学中心、西安科学园高能级科技创新平台建设和全国重点实验室建设。”国家开发银行首席业务官、业务发展部总经理刘培勇表示，下一步，国家开发银行将助力科技金融，服务加快实施创新驱动发展战略，支持一批具有战略性全局性前瞻性的国家重大科技项目。

招商银行公司金融总部总裁侯伟荣表示，招商银行将科技金融列为服务实体经济的主线方向，统筹规划发展路径。一方面苦练内功，通过加强内部体制机制建设，筑牢科技金融发展底盘。另一方面勤修外功，以银行授信为重点，为科技企业提供全方位、全周期的综合服务支持，推出专属授信产品“科创贷”和科技金融综合服务方案，打造数字化服务“整车交付”的财资管理云产品服务，助力企业数字化转型。

目前，招商银行服务的科技企业客户超13万户、专精特新“小巨人”企业服务覆盖率达60%、近三年IPO科技企业的服务覆盖率达88.4%、科创板和北交所上市企业服务覆盖率分别为93.6%和78.1%，科技企业一般性贷款余额突破4200亿元。

布局绿色金融 支持绿色低碳转型发展

在“双碳”背景下，推动经济社会绿色低碳转型发展，金融是重要一环。

“工商银行把绿色金融融入各类金融服务。在投融资方面，支持清洁能源、绿色交通、节能环保等领域，从考核、授权、定价、规模、资本等方面，配套差异化政策；持续加强绿色金融产品创新，实现全产品、全链条支持绿色发展，境外累计发行绿色金融债券199亿美元，境内累计发行800亿元人民币绿色金融债券；参与联合国《负责任银行原则》起草工作，牵头起草《气候友好银行北京倡议》，发布‘一带一路’绿色金融（投资）指数。”工商银行信贷与投资管理部主要负责人李夺表示，下一阶段，工商银行将打造丰富多元的绿色金融服务体系，一体服务好减污、降碳、扩绿、增长；健全更加全面系统的绿色金融管理体系，提高高质量绿色金融服务能力；深化绿色金融国际交流与合作，参与构建全球绿色金融发展倡议和标准，推动构建公平合理、合作共赢的全球环境治理体系。

刘培勇表示，国家开发银行坚持以服务碳达峰、碳中和为重点，持续支持能源、交通运输、城乡建设、环境基础设施建设等领域绿色低碳发展。在能源体系绿色低碳转型方面，加大对清洁能源产业的支持力度，助力光伏产业与山水林田湖草沙一体化保护深度结合，重点支持以沙漠、戈壁、荒漠为重点的绿色低碳能源基地项目建设。在低碳交通运输体系方面，重点支持铁路、公路、水运、民航、物流等领域新建项目和存量升级改造。还牵头支持引江补汉、环北部湾水资源配置、滇中引水等一大批重大绿色水利工程。

深耕普惠金融 推动小微企业发展和乡村振兴

“小微企业有三大特点，一是企业面广量大，二是用款短小频急，三是企业特质不同，差异化、个性化金融需求比较突出，金融机构运用科技手段就显得尤为重要。”江苏银行副行长罗锋表示，江苏银行聚焦企业需求，运用金融科技扩大小微企业服务覆盖面，提升服务效率，强化数字化产品适配。目前江苏银行资产规模突破3万亿元，小微企业贷款超6200亿元，普惠小微贷款近1700亿元。

罗锋进一步解释说，产品策略上，针对首贷户、微贷户、个体户、新市民等群体，江苏银行构建行业、区域、客群、行为等4大类20项69个立体式的策略模型，提升服务的精准性；产品模式上，2015年首创银税互动产品“税e融”，近期又升级打造“随e贷”全线上产品，支持小微企业超14万户、2500亿元。产品功能上，推动小微产品贷款期限、还款方式从“标准化”向“定制化”进行升级，通过灵活期限、轻松分期等方式提升企业的体验感。产品功能上，采用灵活期限、轻松分期等方式，推动小微相关产品贷款期限、还款方式从“标准化”向“定制化”升级。

青海省农信联社党委委员、副主任桑任庚表示，近年来，青海农信系统设立了358个乡镇网点，3028个村级惠农金融服务点，近4000个“双基联动”合作办公室，打通了基础金融服务的“最后一公里”，实现了“基础金融不出村、综合金融不出乡（镇）”。

“我们创新推出‘牦牛贷’‘拉面贷’‘三牲（活畜）贷’等系列特色信贷产品，满足农牧民多元化金融需求。2023年投放涉农贷款435亿元，涉农贷款余额占比达80.35%。‘十四五’以来，累计投放乡村振兴领域贷款1800亿元，投放的脱贫人口小额信贷占全省金融机构的86%，覆盖全省88%的建档立卡脱贫户。”桑任庚表示，推进农牧区信用体系建设，目前已评定的信用户覆盖率达到76%，信用村覆盖率达83%，信用乡镇覆盖率是86%，信用县覆盖率是64%，信用户实现了应评尽评，并全部采用一次授信、循环使用，纯信用、低利率，农牧民户户均用信额达9.4万元。

作为政策性银行，刘培勇表示，在巩固做强特色普惠金融产品的基础上，国家开发银行运用农田建设专项贷款，把服务“藏粮于地、藏粮于技”落到实处。截至2023年11月末，已累计发放农田建设贷款258亿元，预计可建成高标准农田450万亩。其中，在四川古蔺发放贷款近6.3亿元，支持古蔺县12个乡镇建成高标准农田8.85万亩，每亩粮食综合产能提高100公斤。国家开发银行还支持了县域垃圾污水处理、农村厕所革命、人居环境整治等重点项目，助力建设美丽乡村。

(责编：孙红丽、高雷)

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