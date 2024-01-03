人民网北京1月3日电 （记者李栋）记者从农业农村部获悉：2023年，各级各部门坚持遏增量与清存量相结合，强化源头预防、综合治理、联防联控、群防群治，扎实推进外来入侵物种防控取得积极进展。

近年来，违法放生、丢弃外来野生动物给生物多样性和生态安全带来巨大挑战。外来生物入侵，一个重要原因是人为放生。一些放生者订购一些外来野生动物放生，给生态环境安全埋下了风险隐患。

农业农村部相关负责人表示，2023年，通过深入开展重大危害物种治理，聚焦福寿螺、豚草、紫茎泽兰等重大危害入侵物种，指导地方因地因时组织开展300余次灭除活动，坚决有力遏制了扩散蔓延趋势。

“通过组建首批13个重大外来入侵物种防控科技支撑团队，强化了技术研究、政策咨询、防控指导和应急处置。福寿螺、薇甘菊等重大危害物种防控技术指导意见的发布，有效推动了‘一种一策’精准治理。”该负责人介绍。

有效管控外来物种入侵，实施有序普查十分重要。据介绍，相关部门以县域为普查单元，指导全国31个省（自治区、直辖市）2766个涉农区县全部完成面上调查，依托3万个点完成重大危害外来入侵物种系统调查监测。

“此外，通过分片区分专题开展技术培训，聚焦重点区域开展质控核查。并启动外来入侵物种普查数据汇交，开展重点物种风险研判，梳理凝练普查数据成果，扎实推进外来入侵物种防控。”该负责人说。

(责编：孙红丽、高雷)

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