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领克汽车：2023年销量超22万辆

2024年01月03日15:30 | 来源：中国经济网
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原标题：2023年领克销量超22万辆,以百万势能加速向新跃升

日前，领克发布数据：2023年12月销量为25,695辆，同比增长16.86%，其中，新能源车型销量为14,203辆，占比达55.3%，再创新高。2023年，领克累计销量突破22万辆大关，达220,250辆，同比劲增22.27%。从2017年12月到2023年12月，领克累计销量为1,050,841辆，向新势能持续跃升。

聚焦领克旗下产品表现，豪华智享超电SUV领克08 EM-P的2023年12月终端销量达10,055辆，连续2月单车型销量过万辆，上市不到4个月，累计销量已达32,129辆，展现出领克的体系化向新“硬实力”。

具体来看，领克08 EM-P销量不断走高的核心动力，是领克EM-P超级增程电动方案。2023年，领克发布了全新EM-P超级增程电动方案，这是一套以电驱动为主的新能源解决方案，以“超级性能”满足用户全场景、全工况的用车需求，可电、可混、可增程，实现强电感与无焦虑兼得。在过去这一年，领克EM-P家族用户的纯电行驶里程达2.03亿公里、充电量为2850万度。

领克EM-P搭载双电机电驱系统，并支持独立后驱电机，以多样化电机组合实现超强电感，结合高效电混引擎和三挡速比，带来领先同级的综合功率与综合扭矩，让领克08 EM-P零百加速迈入“4秒俱乐部”，还有高速不软、长途不虚、越野不慌等优势。领克EM-P通过高续航平板电池系统叠加8大智能电控技术、超20种工作模式，使CLTC纯电续航最高超过240公里、综合续航最高超过1400公里，让用户彻底告别里程焦虑，亏电状态下能耗也更低。领克将以此为技术基座，加速品牌全面向新、向电转型。

同时，领克发力智能座舱操作系统，驱动下个百万时代加速到来。2023年，领克推出LYNK OS N，全栈自研打造灵犀桌面，带来更畅快的流转、更友好的界面、更灵性的交互；由领克与魅族联合开发的LYNK Flyme Auto，主打多终端、全场景、沉浸式体验，手车互联无感打通。领克倾听了上万条来自Co客的建议，全年完成两大智能座舱操作系统共二十余次功能优化及系统更新，让用户的智能化体验全面提升。

2023年，领克还刷新了新品牌首个“一百万辆”速度。2023年11月，距离2017年第一款车领克01正式上市不到6年，领克便成为最快达成百万销量的中国高端汽车品牌，这不仅是领克品牌发展的里程碑，更是中国汽车产业的高光时刻。这一切，也是领克坚持夯实品牌资产、用心服务用户的成果显现。

从品牌创立开始，领克始终以用户为中心，激发出“不止于车”的无限可能。一样的“生而全球，开放互联”，一样的WHY NOT挑战惯例，领克不止于车，Co客人生不止是活着，携手共创新生态。2023年，领克APP总用户突破340万，全年新增用户数131万，同比增长228%；月活用户超110万人次，日均活跃量超20万。截至去年年底，Co客领地认证共计308家，全国累计举办Co客活动超24,000场；领克伙伴超1万家，遍布3国33省/直辖市/地区304个城市，覆盖16大行业类型。平均每半个月上新1款领克车主共创产品，领克为领地伙伴累计带货超7.4万件。

与用户深度共创之外，领克更以渠道向新，更好地满足新能源时代的用户需求。2023年起，领克新增用户直连渠道，构建直营+代理+经销的复合型渠道体系。2023年7月，中国首家领克品牌用户中心在杭州开业，对现有300+门店同步进行焕新，并入驻20城魅族门店。领克所做的这一切，只为全方位触达离用户最近的地方，全面强化与用户的触点，和用户建立更加直接的双向沟通和情感连接。

欧洲是领克全球化的起点和主阵地，亚太是品牌发力的新焦点。2023年，领克国内国际双循环良性发展，稳步推进“亚太战略”：沙特达曼、吉达与阿曼马斯喀特3家领克中心，科威特科威特城领克空间相继开业；领克首次参展卡塔尔日内瓦车展；正式进驻越南市场，在河内开设首家领克空间，启航东南亚新时区；除了已出海的领克01、领克05，领克03性能家族和旗舰车型领克09也正式登陆亚太市场，进一步丰富领克出海产品矩阵。此外，领克车队也勇夺2023 TCR世界巡回赛年度车队总冠军，在WTCR房车世界杯（现改名TCR世界巡回赛）中5年共获6个世界冠军，包括4个年度车队总冠军和2个年度车手总冠军。

2024年，领克还有一系列惊喜：领克EM-P持续发力、两套智能座舱系统齐头并进。领克EM-P家族最新成员、新一代设计语言下的首款新能源中型轿车领克07将在今年一季度正式亮相，宣告领克进入新能源高速发展新阶段。

(责编：曹淼、李源)
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