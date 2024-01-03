2023年国内电影市场各项数据已经出炉。多平台数据显示，2023年国内电影总票房约549亿元，同比增长约83%，电影市场快速恢复活力。

除票房外，2023年，国内电影市场观影人次、放映场次、国产片票房等方面表现也可圈可点。2023年国内电影放映场次1.30亿场，创下历史新高；票房前十名均为国产影片；新建影院857家，同比增长约3.5%。

电影市场回暖

受疫情影响，2020年至2022年国内电影票房分别只有203亿元、470亿元、299亿元。2023年作为疫情后行业复苏的关键之年，备受业内期待。

拓普研究院发布的报告显示，2023年中国内地电影市场总票房549.23亿元，比2022年增长83.5%，基本恢复至2017年水平，全球票房贡献比例提升至23.3%。

国内电影票房最高纪录为2019年的641.5亿元，今年票房已经恢复至2019年的85%以上。此前多数机构及从业者预计，今年票房有望恢复到2019年的80%，最终实际票房算得上“超预期发挥”。

与票房相比，观影人次（总出票数）距离2019年尚有差距。2023年，国内影市观影人次12.99亿，同比增长82.56%，与2019年的17.3亿仍有4.3亿的差距。与票房相近的2017年的16.24亿人次相比，也有3亿以上的差距。

观影人次差距较大，但票房接近，很大程度上得益于票价的提升。2023年全年平均票价为42.2元，比2017年的34.4元高出23%，比2019年的37.1元高出14%。不过，与2022年的42.1元相比，2023年票价涨幅相对温和。

此外，据拓普研究院报告，2023年全年放映场次1.30亿场，同比增长28.08%，创下影史终端放映数量的最高水平。上座率方面，2023年影院上座率7.9%，系2020年以来新高，但与2019年的10.8%仍有差距。

国产片占据票房前十

拓普研究院报告认为，疫情消退、供片充足、头部内容发力是2023年电影市场票房企稳回升的主要原因。数据显示，2023年新片509部，已恢复至疫情前的供给水平。《满江红》《流浪地球2》《孤注一掷》等多部爆款电影激发观众观影热情。

猫眼专业版显示，2023年国内电影票房前十分别为《满江红》《流浪地球2》《孤注一掷》《消失的她》《封神第一部：朝歌风云》《八角笼中》《长安三万里》《熊出没·伴我“熊芯”》《坚如磐石》《人生路不熟》，均为国产片。

近年来，国产电影持续发力。2017年、2018年，票房前十的影片中分别有进口影片5部、4部。2019年、2021年、2022年年均只有2部，而2020年和2023年票房前十名均为国产片。

2023年进口影片票房最高的为《速度与激情10》的9.84亿元，其后为《巨齿鲨2：深渊》8.51亿元、《铃芽之旅》8.07亿元和《阿凡达：水之道》7.43亿元。

猫眼专业版数据显示，2023年，国内影市共产生过亿票房影片73部。相比之下，2017年有过亿影片95部，2019年则有90部，今年过亿影片数量远低于疫情前。

市场“冷热不均”

近两年，国内电影市场“冷热不均”现象越来越明显。一些重点档期票房屡创新高，而非重点档期票房频频遇冷。2023年这一现象尤为突出。

2023年的549亿元票房中，来自暑期档的票房高达206亿元，占全年票房的37.5%，暑期档票房大幅超出市场预期，创下历史新高。此外，2023年春节档票房68亿元，仅次于2021年；刚刚过去的跨年档，票房也创下历史新高。

从月份来看，2023年春节档所在的1月，暑期档所在的7月和8月，单月票房均创下同期影史新高。其中1月票房突破100亿元，7月、8月分别为87亿元、77.7亿元。

重点档期票房节节攀升，而非重点档期市场则明显偏冷。据拓普研究院报告，2023年共有84天票房大盘低于4000万元，高于2019年。而票房3亿元以上的天数为46天，略少于2019年。

该报告提到，市场严重冷热不均，一方面表明观众的观影热情仍在；另一方面表明冷淡期热门影片匮乏、观众购买力向热门档期集中是导致市场大盘冷热不均的重要原因。

机构展望2024年

随着电影市场回暖，A股相关上市公司2023年经营状况也明显好转。此前，A股主要影视院线公司公布的2023年前三季度经营状况显示，其收入均明显增长。

近期，上海电影率先披露了2023年全年的经营情况。2024年1月1日的公告显示，2023年上海电影直营影院累计实现票房6.32亿元（含服务费），同比增长129.71%，较2021年增长19.87%；累计实现观影人次1224.76万，同比上升127.34%，较2021年上升13.72%。截至12月底，公司共拥有已开业直营影院51家，银幕总数375块。

另外，上海电影下属联和院线累计实现票房44.83亿元（含服务费），同比增长105.9%，较2021年增长23.69%；市占率为8.28%，较2022年同期提升1.01个百分点，联和院线旗下加盟影院总数为796家，银幕总数5101块。

刚刚过去的2024年元旦档，国内电影票房15.33亿元，再创历史新高，2024年电影市场取得“开门红”。对于2024年的国内电影市场，多家机构近期已经作出判断。

华鑫证券在最新研报中指出，基于2023年票房回暖，常态基数下，动画影片及国产影片持续加持，2024年票房市场有望从修复到新增，院线与电影内容有望共荣。

东莞证券最新研报提到，2023年电影市场显著回暖，2024年电影行业取得开门红，元旦档票房创下新纪录，2月春节档有望延续高景气，推动市场持续修复。展望2024年春节档，截至1月2日，已有《红毯先生》《熊出没·逆转时空》两部影片定档，后续伴随更多优质影片陆续定档，刺激观众观影需求释放，有望推动2024年电影市场持续向好。

信达证券此前发布报告，爆款电影是推动我国电影总票房增长的关键性因素，优质内容的供给是加大用户群体影视消费的保障。展望2024年，《没有一顿火锅解决不了的事》《临时劫案》《熊出没·逆转时空》《红毯先生》《天才游戏》《哪吒之魔童闹海》《狂野时代》等大片储备有望贡献增量。

证券时报记者 吴志

(责编：胡永秋、杨光宇)

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