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提升五方面价值 推动中央企业高质量发展

2024年01月03日16:38 | 来源：研究中心
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原标题：提升五方面价值 推动中央企业高质量发展

　　2023年12月25日至26日，国务院国资委召开中央企业负责人会议，总结2023年国资央企工作，研究部署2024年工作任务。国务院国资委党委书记、主任张玉卓在讲话中提出，要更加注重提升增加值、功能价值、经济增加值、战略性新兴产业收入和增加值占比和品牌价值五个方面的价值，进一步增强核心功能、提高核心竞争力，更好推动中央企业高质量发展。

　　更加注重提升增加值，提高中央企业对国民经济增长的贡献度。

　　企业增加值不仅能够反映生产过程中新创造的价值，也能直观体现企业对国民经济的增量贡献。高水平的增加值可以带动相关行业的发展，提高就业率和人均收入水平，也是衡量企业竞争力的重要指标。

　　中央企业在高质量发展进程中，既要追求“质”，又要确保“量”。2023年1-11月，中央企业实现增加值9.1万亿元，同比增加2030亿元，增长2.3%，有力增强了我国经济实力。本次会议强调更加注重提升增加值，就是希望中央企业进一步树牢正确发展观、政绩观，坚定不移发展壮大国有经济，努力实现投资有回报、企业有利润、员工有收入、国家有税收的高质量发展，为国民经济持续稳定增长作出更大贡献。

　　更加注重提升功能价值，更好体现在服务国家战略目标和现代化建设全局中的地位作用。

　　功能价值主要反映企业在自身经营创造的经济价值外，对经济社会发展各方面所产生的效用。中央企业的功能定位就是积极服务国家重大战略，自觉服务党和国家工作大局，坚定当好中国特色社会主义经济的“顶梁柱”。

　　2023年，中央企业贯彻落实党中央、国务院战略部署，积极承担经济、政治、社会三重责任。在积极落实重大投资、重大项目建设、稳住经济大盘方面发挥“压舱石”作用，1-11月，累计完成固定资产投资（含房地产）4.1万亿元、同比增长9.1%；持续加大能源电力等基础保障，在特殊时期、重大自然灾害面前，不畏艰险托举起抢险救灾保供的“生命线”。本次会议强调更加注重提升功能价值，就是希望中央企业进一步强化战略意识和功能导向，坚决扛起党中央赋予的使命责任，对企业承担功能价值做到心中有数、手中有账，更加全面客观体现企业各方面的综合效益和贡献，实现经济属性、政治属性、社会属性的有机统一，更好发挥战略支撑作用。

　　更加注重提升经济增加值，提高企业经营效率和质量。

　　经济增加值是一个基于价值的经济方法，用于计算企业真实经济利润，通过税后营运净利润减去资本的机会成本计算。与利润总额、净利润等指标相比，经济增加值能够更加客观真实反映企业的价值创造能力。

　　国务院国资委自2010年起全面推行经济增加值考核，2010-2022年间，中央企业经济增加值从714亿元增长到8420亿元。然而与世界一流企业相比，中央企业的经济增加值仍然偏低，一定程度上反映出价值创造能力有待提升。本次会议强调要更加注重提升经济增加值，就是要引导中央企业更加注重“先算再投”，关注债务资本和股权资本在内的“完全成本”，优化资本投向和布局，减少低效无效资本占用，产生真正的经济利润，提升长期价值创造能力。

　　更加注重提升战略性新兴产业收入和增加值占比，加大力度发展新质生产力。

　　近年来，中央企业全力以赴发展战略性新兴产业。2023年1至11月，完成战略性新兴产业投资1.6万亿元，同比增长31.8%。本次会议更加强调提升战略性新兴产业收入和增加值占比，就是希望中央企业要保持战略定力，以科技创新推动产业创新，把握战略性新兴产业的趋势和商机，秉持长期主义，布局一批强牵引、利长远的重大项目，加快形成新质生产力，为经济发展注入新的活力。

　　更加注重提升品牌价值，增强企业可持续发展能力。

　　品牌是企业重要的无形资产，是体现国家核心竞争力的名片。面对国际经济合作和竞争的新变化，党和国家不断提高对品牌的重视，将品牌建设上升为国家战略。

　　国务院国资委以管理提升为抓手，聚力提升企业品牌管理能力，从品牌架构、品牌识别、品牌传播、品牌保护、品牌考核、价值管理等角度出发，体系化落实国有企业品牌建设工作。中央企业的品牌影响力和国际化水平明显提升，打造出了高铁、特高压、核电等一批具有自主知识产权的国家名片，培育了一批具有“引领力”“附加值”“含金量”“美誉度”的企业品牌。本次会议强调更加注重提升品牌价值，就是希望各中央企业进一步把品牌建设摆在突出位置，树立高目标追求，通过自身价值创造能力的提升，不断提高企业品牌附加值和品牌引领力，加快建设世界一流企业。

　　这五个方面的价值从不同维度反映了企业的运营情况，全方位、立体式地表观了企业的整体发展水平，既相互影响，又互相促进。中央企业应当通过切实提升五个方面的价值，进一步增强核心功能、提高核心竞争力，推动高质量发展。

　　（作者为国务院国资委研究中心党委书记、主任 衣学东）

(责编：杨虞波罗、李楠桦)
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