原标题：以“六个着力”全面推进国资央企改革发展

2024年是实施“十四五”规划的关键一年，是国有企业改革深化提升行动落地实施的攻坚之年，做好国资央企工作意义重大。2023年12月25日至26日，国务院国资委召开中央企业负责人会议，全面贯彻落实党的二十大精神和中央经济工作会议精神，总结2023年国资央企工作，研究部署2024年重点任务。会议强调，扎实做好扎实做好2024年中央企业改革发展重点工作，突出抓好“六个着力”。

一是着力提高质量效益，推动我国经济持续回升向好。党的二十大报告指出，要坚持以推动高质量发展为主题，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。中央经济工作会议强调，必须把坚持高质量发展作为新时代的硬道理，围绕推动高质量发展，突出重点，把握关键，扎实做好经济工作，不断巩固和增强经济回升向好态势。2023年中央企业效益总体稳定，1至11月实现利润总额2.4万亿元，累计完成固定资产投资4.1万亿元、同比增长9.1%，研发经费投入9000多亿元、同比增加近700亿元。2024年，中央企业将落实统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革要求，深入开展提质增效稳增长专项行动。总体保持“一利五率”目标管理体系不变，坚定不移壮大国有经济，巩固和提升国有经济在国民经济中的比重，扎实推动高质量的稳增长；聚焦服务国家重大战略，加大新产业新技术新业态投资力度，严控热点领域无序投资，切实发挥有效投资关键作用；以数字化为支撑、智能化为方向，加强管理体系和管理能力建设，践行“一切成本均可控”理念，持续加强精益化运营管理。

二是着力加大科技创新工作力度，更好发挥企业科技创新主体作用。党的二十大报告指出，坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位。中央经济工作会议强调，以科技创新引领现代化产业体系建设，特别是以颠覆性技术和前沿技术催生新产业、新模式、新动能，发展新质生产力。2023年，中央企业充分发挥新型举国体制优势，以强烈的紧迫感和强有力举措狠抓科技创新，强化企业科技创新主体地位、加强企业创新体系建设、加快产出高质量创新成果。2024年，中央企业将以科技创新推动产业创新，促进高水平科技自立自强。坚持全方位践行新型举国体制，深度融入国家攻关体系，发挥中央企业市场和场景牵引作用，强化数智技术应用赋能；加大力度提升创新整体效能，深入推进原创技术策源地建设，高标准建设国家级创新平台，锻造国家战略科技力量；积极加强国际科技创新交流合作，加大已有政策的落实力度，分类推进以科技产出为导向的科技创新评价，系统优化创新生态。

三是着力推进布局优化结构调整，加快推动新型工业化。党的二十大报告强调，要加快国有经济布局优化和结构调整，推动国有资本和国有企业做强做优做大，提升企业核心竞争力。中央经济工作会议强调，要大力推进新型工业化，发展数字经济，加快推动人工智能发展。2023年，中央企业坚持战略性新型产业和传统产业两端发力，重要能源资源保障不断强化，现代化产业布局全面加速。2024年，中央企业将切实发挥国民经济稳定器、压舱石作用，适应行业产业发展新趋势要求，推动国有资本优化布局、合理配置，更好支撑建设现代化产业体系。坚持大力培育新产业新赛道，加快建设战略性新兴产业集群，突破一批关键技术、形成一批标志性产品；持续推动传统产业强基转型，进一步做强做优主业；切实强化对产业链关键环节的控制引领，不断增强中央企业在加快形成新质生产力、增强发展新动能中的引领作用。

四是着力深化国资国企改革，加快建设现代新国企。党的二十大对深化国资国企改革、提升企业核心竞争力作出重大部署。中央经济工作会议进一步强调，深入实施国有企业改革深化提升行动，增强核心功能、提高核心竞争力。2023年，国企改革深化提升行动高质量高起点启动，中央企业专业化整合批量签约，战略性新兴产业加快布局，各项重点改革任务加快落地。2024年，国资央企将深入推进国有企业改革，在重点难点任务上务求突破，力争完成70%以上主体任务。围绕优化资源配置深化改革，稳步实施战略性重组和专业化整合，加大国有资本经营预算对中央企业发展战略性新兴产业、未来产业和突破关键核心技术的投入；围绕完善体制机制深化改革，健全中国特色国有企业现代公司治理，研究制定外部董事管理规定，着力推进任期制和契约化管理工作提质扩面；围绕健全制度保障深化改革，充分发挥议事协调机制作用，推动改革重大举措落实落地，进一步明确出资人监管权责事项，完善出资人监督体系。

五是着力增强战略支撑托底能力，更好服务经济社会发展大局。党的二十大报告指出，推进城乡融合和区域协调发展；推进国家安全体系和能力现代化，坚决维护国家安全和社会稳定。中央经济工作会议进一步对推动城乡融合、区域协调发展，切实保障和改善民生相关工作提出明确要求。2023年，中央企业更好支撑国家区域战略，强化重点领域保障，积极发挥服务经济社会发展的国家队保障作用。2024年，中央企业将牢记“国之大者”，充分发挥功能和优势，更好服务构建新发展格局。坚决落实国家重大战略部署，积极参与雄安新区、横琴粤澳深度合作区等建设，加大援疆援藏援青工作力度，高质量参与共建“一带一路”；全力维护国家安全，增强国防科技工业能力，增强依法维护自身权益能力；扎实做好民生服务和基础保障，全力做好基础产品的保供稳价，加强煤电油气等运输通道网建设，增强清洁能源供给，加快构建新型电力系统，加强应急救援综合平台和力量建设。

六是着力防范化解重大风险，牢牢守住安全发展底线。党的二十大和中央经济工作会议对持续有效防范化解重点领域风险作出一系列部署，强调要统筹化解房地产、地方债务、中小金融机构等风险。2023年，国资央企加快合规体系建设，防范化解中央企业金融板块业务重点领域风险，并建立健全长效机制，牢牢守住不发生系统性风险的底线。2024年，国资央企将持续做好重大风险评估监测和及时处置。坚决有力防控重点领域风险，严控债务违约，加强境外项目经营风险防控，强化境外安全管理；加快健全合规管理长效机制，深化法治央企建设，打造全覆盖、严监管、强约束的企业内控体系，积极发挥司库体系在服务决策、价值创造、防范风险中的作用；从严从细抓好安全环保工作，完善全员安全生产责任制，推进重点领域安全整治，开展安全生产管理过程评价，强化科技兴安，严密防控生态环境风险。

2024年，国资央企以“六个着力”为抓手全面推进各项工作，在推进中国式现代化中扛起新的使命担当，切实发挥中央企业在建设现代化产业体系、构建新发展格局中的重要作用，以中央企业高质量发展的实际行动和成效，为全面建成社会主义现代化强国提供坚实基础。

（作者为国务院国资委研究中心 徐磊、刘金逗）

(责编：杨虞波罗、李楠桦)

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